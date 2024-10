Słynny miliarder ma radę dla generacji Z. „Po prostu to zróbcie”

„Głęboko wierzę, że jeśli ktoś chce prowadzić firmę, powinien wejść w prawdziwy świat i po prostu zacząć to robić. To prawdopodobnie lepsza droga niż branie na swoje barki dużego kredytu na opłacenie studiów” – stwierdził Branson, mając na myśli fakt, że w wielu krajach Zachodu studia wyższe są przeważnie płatne.

Brytyjski miliarder podkreślił jednocześnie, że porzucanie myśli o studiach nie jest dobrym pomysłem, jeżeli młody człowiek marzy o karierze na przykład w branży technologicznej. Wtedy – radzi Branson – lepiej pójść na uniwersytet. „Jednak w przypadku większości zawodów, warto po prostu wejść w prawdziwy świat i zacząć działać” – przekonuje miliarder.

Richard Branson. Andrew Harrer: Bloomberg Finance LP

Jego słowa media w Wielkiej Brytanii odczytują jako apel między innymi do przedstawicieli generacji Z. Zdaniem ekspertów to pokolenie woli samodzielne działanie, manifestuje niechęć do tradycyjnej pracy „od 9 do 17” czy korporacyjnego podporządkowania przełożonym. Przedstawiciele pokolenia Z zyskali także opinię osób niezbyt lojalnych wobec swoich pracodawców czy niechętnych do poświęcania firmie więcej czasu i energii niż to niezbędne.

Przepis na sukces zdaniem Richarda Bransona

Richard Branson, który w przeszłości wielokrotnie zachęcał młodych ludzi do obierania własnej, niestandardowej ścieżki rozwoju, nie jest gołosłowny. Jak przyznaje, był słabym uczniem, do tego dyslektykiem, ale słabe oceny w szkole nie przeszkodziły mu w zbudowaniu gigantycznego imperium, którego wartość wycenia się obecnie na prawie trzy miliardy dolarów. Dziś do Virgin Group należy 46 mniejszych firm działających w branży rozrywkowej, hotelowej, turystycznej, lotniczej, winiarskiej, a także również kosmicznej.

Pomimo posiadania cech, które w tradycyjnym systemie edukacji uważa się za wady, Branson wyróżniał się przymiotami właściwymi człowiekowi sukcesu. Chodzi między innymi o nieszablonowy sposób myślenia oraz o odwagę do podejmowania ryzykownych decyzji biznesowych i generalnie – życiowych. Nieprzypadkowo jego autobiografia nosi tytuł „Screw it, let's do it”, co na polski można przetłumaczyć jako „Nie ma się co zastanawiać, trzeba działać”.