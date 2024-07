Dobre drogi, niezbyt mili ludzie. Jak Polskę widzą pracujący u nas cudzoziemcy?

Nowy raport firmy Internations świadczącej usługi osobom pracującym poza granicami krajów, z których pochodzą, podsumowujący jakość życia w różnych krajach na świecie z perspektywy mieszkających i pracujących tam obcokrajowców to okazja do tego, by przyjrzeć się, na co zwracają uwagę cudzoziemcy i jak w tym zestawieniu wypada Polska.

Reklama

Raport Expat Insider 2024 przygotowany przez Internations jest obszerną publikacją zestawiającą wiele parametrów mających wpływ na to, jak w danym kraju czują się pracujący tam cudzoziemcy. Raport podzielono na pięć głównych obszarów, które z kolei dzielą się na mniejsze kategorie. Te obszary to: jakość życia, łatwość osiedlenia się, praca, finanse osobiste i podstawy.

O różne kwestie dotyczące życia za granicą zapytano ponad 12,5 tysiąca osób 175 narodowości żyjących w 174 krajach. Na podstawie ich odpowiedzi powstał ranking obejmujący 53 kraje. Wśród nich jest także Polska.

Co cudzoziemcy myślą o Polsce? Nowy raport Expat Insider 2024

Jak wypadamy w tym zestawieniu? Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: przeciętnie. W ogólnym podsumowaniu Polska zajęła 28. miejsce na 53 kraje. Bezpośrednio wyprzedzają nas: Grecja, Holandia, Dania i Austria, jeszcze wyżej uplasowały się Portugalia i Hiszpania. Polska pozostawia za to w tyle między innymi Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Francję, Czechy, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię, Norwegię, Niemcy i Finlandię.