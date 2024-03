Rosyjska ministra kultury ogłosiła otwarcie w Moskwie nowego muzeum, którego celem będzie uzasadnienie trwającej już dekadę rosyjskiej agresji w Ukrainę. Tematyka ekspozycji „muzeum wyzwolenia” – jak określiła je ministra Lubimowa – będzie dotyczyć „najnowszej historii Donbasu i Noworosji” – informuje serwis „The Art Newspaper”.

„Muzeum wyzwolenia” w Moskwie. Rosja pisze własną historię Ukrainy

Rosyjska propaganda uzasadniająca słuszność wojny w Ukrainie wkracza na kolejny etap. Za kilka miesięcy ma otworzyć się w Moskwie nowe muzeum, którego tematyka będzie koncentrować się na terenach zajętych przez Rosję.

Informację tę przekazał poświęcony kulturze i sztuce serwis „The Art Newspaper”. Redakcja cytuje komunikat rosyjskiej ministry kultury Olgi Lubimowej, który opublikowała rosyjska agencja informacyjna Tass.

Jak informuje „The Art Newspaper”, Lubimowa ogłosiła, że muzeum będzie poświęcone „najnowszej historii Donbasu i Noworosji”. To ostatnie określenie odnosi się do terenów, które należały do Rosji za czasów carskich, a których odzyskanie stanowi jeden z najważniejszych punktów polityki Władimira Putina. Lubimowa informuje, że w muzeum znajdą się „autentyczne obiekty, dokumenty i materiały poświęcone rozwojowi naszego kraju oraz zachowujące pamięć o dokonaniach naszych rodaków”.