Choć włoski urząd antymonopolowy wykazał, że firma Balocco przekazała placówce medycznej jednorazową kwotę 50 tysięcy euro, to donacja ta miała miejsce jeszcze kilka miesięcy przed wprowadzeniem na rynek ciasta Ferragni. Zyski osiągnięte ze sprzedaży produktu, które wynosiły około miliona euro, nie zostały przeznaczone na cele charytatywne, a firmy należące do Ferragni również nie przekazały żadnych zarobionych pieniędzy na rzecz szpitala – mimo że sugerowano to w reklamach i publikacjach influencerki.

W oświadczeniu opublikowanym na mediach społecznościowych Ferragni stwierdziła, że „w dobrej wierze popełniła błąd łącząc działalność komercyjną z działalnością charytatywną”. W ubiegłym tygodniu włoska policja poinformowała, że wobec celebrytki zostanie wszczęte formalne dochodzenie dotyczące oszustwa.

Zaledwie kilka dni po wszczęciu dochodzenia przez prokuraturę w Mediolanie w sprawie Ferragni, AGCOM poinformował, że opracował zbiór przepisów, których celem jest „zagwarantowanie przestrzegania przez influencerów reguł aktywności w mediach audiowizualnych”. Mimo tego, szef AGCOM Giacomo Lasorella zaprzecza jakoby nowo wprowadzone zasady miały być bezpośrednio związane ze sprawą influencerki.

Nie tylko Włosi. Europa walczy o uczciwe działanie influencerów

Włochy nie są pierwszym krajem, który postanowił rozprawić się z influencerami. Rządzący w innych krajach także mają dość samowolki, którą uprawiają w sieci internetowi twórcy i nie widzą powodu, dla którego miałyby obowiązywać ich inne przepisy, niż te, które działają już w mediach tradycyjnych – zwłaszcza, że internet i media społecznościowe są już codziennością.

Pojawiły się między innymi informacje, że Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii, rozważa wprowadzenie zakazu używania mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Miałby to być kolejny krok w próbach ochrony dzieci przed negatywnymi skutkami mediów społecznościowych. Brytyjski parlament przyjął wcześniej Online Safety Act – ustawę, która przewiduje duże kary – nawet do 10 proc. rocznych przychodów firmy – dla platform internetowych, które nie nakładają wystarczających ograniczeń na szkodliwe dla młodzieży treści i nie moderują ich w wystarczający sposób.

W czerwcu Francja przyjęła natomiast przepisy stanowiące, że influencerom może grozić kara więzienia, jeśli okaże się, że złamali oni nowe przepisy dotyczące promocji. Był to pierwszy raz, kiedy rola influencera została prawnie zdefiniowana w Europie.