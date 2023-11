Atrakcyjność bardziej pomaga w pracy mężczyznom czy kobietom? Jest nowe badanie

Atrakcyjni ludzie mają łatwiej w życiu

Nierzadko usłyszeć można znaną dobrze wszystkim frazę „wygląd to nie wszystko”. Najnowsze badanie sugeruje jednak, że w przypadku mobilności społecznej – która w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek w strukturze społecznej – atrakcyjność i wygląd mogą mieć większe znaczenie, niż się wydaje.

Wykorzystując dane 11 583 osób pochodzące z amerykańskiego badania National Longitudinal Study of Adolescent Health naukowcy przeprowadzili analizę, w ramach której starali się sprawdzić, w przypadku której płci atrakcyjność bardziej pomaga w rozwoju kariery i pięciu się po szczeblach drabiny społecznej. W poprzednich badaniach analizowano różne czynniki wpływające na mobilność społeczną, w tym między innymi wykształcenie czy pochodzenie. Często pomijano jednak właśnie rolę atrakcyjności fizycznej. Celem nowego badania było wypełnienie tej luki poprzez sprawdzenie, jak wygląd fizyczny w okresie dojrzewania może wpłynąć na przyszłe możliwości i odniesienie sukcesu w przypadku konkretnych osób.

Jak mówi autor badania, Alexi Gugushvili z Uniwersytetu w Oslo, „istnieje popularne przekonanie, że osoby atrakcyjne fizycznie mają przewagę nad innymi – nie tylko pod względem znalezienia partnera, ale także pod względem osiągania innych ważnych celów, takich jak posiadanie wyższych dochodów”. „Nie znaleźliśmy jednak wielu badań, które wykazałyby, czy atrakcyjność naprawdę pomaga poprawić pozycję społeczno-ekonomiczną jednostek” – dodał.

Naukowcy ocenili atrakcyjność fizyczną uczestników badania, korzystając z ocen ankieterów uzyskanych podczas pierwszej fali zbierania danych w National Longitudinal Study of Adolescent Health. Respondenci, którzy dziś są już dorosłymi, mieli wówczas od 12 do 19 roku życia. Oceny atrakcyjności wahały się od „bardzo nieatrakcyjny” do „bardzo atrakcyjny”. Chcąc zmierzyć ich mobilność społeczną, badacze porównali osiągnięcia edukacyjne, zawodowe i dochodowe badanych nastolatków – dziś będących już dorosłymi – ze statusem społeczno-ekonomicznym ich rodziców. Pozwoliło to ustalić, czy poszczególne osoby pięły się po drabinie społecznej, czy też osiągały słabsze wyniki w porównaniu do rodziców.

Wnioskiem badaczy jest to, że ci, którzy w okresie dojrzewania oceniani byli jako atrakcyjni lub bardzo atrakcyjni, w wieku dorosłym częściej doświadczali mobilności społecznej pod względem wykształcenia, zawodu i dochodów. Efekt ten był znaczący nawet po uwzględnieniu innych czynników – pochodzenia społeczno-ekonomicznego, zdolności poznawczych, cech osobowości czy stanu zdrowia.