Raport: w CV kłamiemy na potęgę. Najczęściej – osoby z wyższym wykształceniem

CV to dla zdecydowanej większości kandydatów okazja do tego, by bez oporów kłamać na temat swoich kwalifikacji czy umiejętności – wynika z nowego badania. na potęgę. Najczęściej do kłamstw w CV uciekają się kandydaci z wyższym wykształceniem.