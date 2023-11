Ciekawa praca czy wyższe zarobki? Badanie pokazało, co wolą pracownicy

Dobrze płatna praca: największe marzenie pracowników

Dlaczego tak się dzieje? Jak wynika z badania, wolimy wyższe zarobki od znaczącej pracy, gdyż uważamy, że zarabianie większych pieniędzy przełoży się na szczęśliwsze i bardziej znaczące życie osobiste. Naukowcy zauważają jednak, że założenie to obarczone jest jednak pewnym ryzykiem. Zaznaczają, że gdyby ludzie mieli zagwarantowaną opiekę zdrowotną lub gdyby czuli się bardziej bezpiecznie, dzięki rozmaitym programom socjalnym, być może nie musieliby ustalać swoich priorytetów w ten sposób – przy wyborze pracy nie kierowaliby się pieniędzmi, lecz tym, co jest dla nich ważne i znaczące. Mogliby wówczas robić karierę, która da im większą satysfakcję – być nauczycielami czy pracownikami socjalnymi, a jednocześnie nie martwić się o to, czy stać ich na podstawowe wydatki.

Ward zauważa, że wyniki badania sprawdzają się nawet w przypadku osób o wyższych dochodach. „Kiedy przyglądałam się pracownikom o różnych poziomach dochodów, odkryłam, że kiedy pytam o to czy w obecnej pracy wolą wyższą płacę, czy bardziej znaczące stanowisko, nawet ci, którzy i tak zarabiają już dużo pieniędzy, nadal twierdzili, że wolą wyższą płacę” – zaznaczyła. „Nie jest więc tak, że zapotrzebowanie na więcej pieniędzy zostaje zaspokojone na wysokim poziomie. Ludzie nieustannie starają się zarobić jeszcze więcej. W zależności od tego, gdzie mieszkają, może wydawać się, że nigdy nie mają dość” – dodała.

Ekspertka podkreśla, że lepiej zastanowić się nad tym, jak znacząca może być dla nas dana praca i jak ważna będzie ona dla rozwoju naszej kariery, niż skupiać się wyłącznie na liczbach, takich jak wynagrodzenie. Dla badaczki zrozumiałe jest to, dlaczego nierzadko zarobki są dla ludzi tak istotne. Niemniej ekspertka wskazuje, że niezwykle ważne jest, by dowiedzieć się, jakiego rodzaju praca sprawia nam przyjemność i jak wpływa na nasze odczucia dotyczące naszego życia. Dodaje, że znacząca praca, którą wykonując czujemy „misję”, w dużej mierze motywuje nas do działania – ma sens i wyznacza cele, dzięki czemu sprawia, że jesteśmy bardziej zaangażowani w to, co robimy.