Niby przyzwyczailiśmy się do tempa, w jakim zmienia się świat, a jednak nadal wiele rzeczy nas zaskakuje. Weźmy choćby motoryzację – segment luksusowy to wciąż dla wielu osób przede wszystkim auta z Niemiec. Audi, BMW, Mercedes – tych producentów zwykliśmy kojarzyć z SUV-ami luksusowymi, także elektrycznymi.

Reklama

Tymczasem niemieccy producenci będą mieli towarzystwo i konkurencję. W tym segmencie chcą też zaistnieć firmy z Chin, które pod względem elektromobilności nie tyle doganiają Europę, co wręcz coraz częściej wyznaczają trendy. Owocem tego trendu jest Voyah Free, SUV premium z Chin. Co o nim wiadomo?

Voyah Free: elektryczny SUV premium z Chin

Pojawienie się w Polsce marki Voyah to element europejskiej ofensywy chińskiego producenta, który zadebiutował najpierw w Norwegii i Szwajcarii, a teraz wchodzi na rynki między innymi w Polsce i Niemczech. Voyah należy do koncernu Dongfeng Motor Corporation. Dongfeng należy do chińskiej „wielkiej czwórki” branży motoryzacyjnej, rocznie firma sprzedaje ponad 3 miliony samochodów.

Czytaj więcej Samochody Aston Martin Valour: retrofuturyzm na jubileusz 110-lecia Kiedyś było lepiej – powtarzają miłośnicy vintage'u. W motoryzacji rzeczywiście kiedyś było, jeśli nie lepiej, to na pewno inaczej. Do tej ery odwołuje się Aston Martin Valour, wyjątkowy model supersamochodu stworzony na 110-lecie powstania firmy.

W przeszłości fundamentem oferty firmy Dongfeng były ciężarówki, które przez lata napędzały chińską gospodarkę – można było je spotkać w każdym zakątku kraju. To jednak już jedynie część zamierzchłej przeszłości. Dzisiaj Dongfeng Motor Corporation to potentat na lokalnym rynku, nie tylko samochodów spalinowych, ale też elektrycznych. Siłę koncernu tworzy kilka marek – jedną z nich jest właśnie Voyah.