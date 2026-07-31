Wieża telewizyjna to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Wilnie. Na wysokości 165 m nad ziemią znajduje się obrotowa restauracja Pauksciu Takas, która na początku lipca ponownie otworzyła się dla gości. Z jej okien roztacza się widok na stolicę Litwy.

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Wilno: Restauracja w wieży telewizyjnej ponownie otwarta

Budowa znajdującej się na wzgórzu w dzielnicy Karolinka (Karoliniškės) wileńskiej wieży telewizyjnej rozpoczęła się w kwietniu 1974 r. i dobiegła końca sześć lat później. Do użytku oddano ją 31 stycznia 1981 r. Autorami projektu 326-metrowej wieży byli architekci: David Besiladze (odpowiedzialny również za projekt wieży telewizyjnej w Tallinie), Vladimir Obydow i David Dortman.

Przez szereg lat z wileńskiej wieży telewizyjnej transmitowano program radia wolnej Litwy. Z faktem tym wiąże się tragiczna historia. W 1991 r., w trakcie tak zwanych wydarzeń styczniowych, nieopodal wieży z rąk radzieckich żołnierzy zginęło 14 osób broniących siedziby rozgłośni.

Foto: Restoranas Pauksciu

Wieża telewizyjna jest obecnie jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w stolicy Litwy. Przez lata dużą popularnością cieszyła się też restauracja Pauksciu Takas (lit. Mleczna Droga), znajdująca się na obrotowej platformie widokowej, 165 m nad ziemią. To ponad dwa razy wyżej niż restauracja znajdująca się w Wieży Eiffla, zaś wyżej w Europie znajduje się jedynie restauracja w ikonicznej wieży telewizyjnej w Berlinie – na wysokości 207 m nad ziemią.

W trakcie remontu restauracji Pauksciu Takas zachowano jej oryginalną architekturę, która wynika ze specyficznego kształtu platformy, na której się znajduje. Jednocześnie wnętrza lokalu otrzymały nowy wystrój. Nadal działa też obrotowy mechanizm platformy – co godzinę wykonuje on pełen obrót wokół własnej osi.

Wilno: Obrotowa restauracja 165 m nad ziemią

Jednym z najbardziej wyrazistych elementów wystroju restauracji w wileńskiej wieży telewizyjnej jest wielkoskalowa praca litewskiego artysty Jurgisa Tarabildy. Przedstawia najważniejsze sceny z historii Wilna, od czasów Wielkiego Księcia Giedymina aż po budowę wieży telewizyjnej.

Foto: Restoranas Pauksciu

W centralnej części restauracji Pauksciu Takas znajduje się otwarta kuchnia, bar, miejsce do przechowywania win i sala degustacyjna. Menu jest sezonowe i opiera się na lokalnych produktach. Potrawy stanowią współczesne reinterpretacje tradycyjnych litewskich receptur.

Ciekawa jest koncepcja stojąca za selekcją win. Pochodzą one z winnic znajdujących się 165 m n.p.m. lub wyżej, co nawiązuje do wysokości, na której znajduje się sama restauracja.

Oprócz restauracji w wieży telewizyjnej znajduje się też ekskluzywna przestrzeń do organizowania różnego rodzaju spotkań biznesowych lub szkoleń, a także butikowy aparthotel mieszczący dwa apartamenty. Na wysokości 170 m nad ziemią działa też bistro Toliai.

Spragnieni mocnych wrażeń odwiedzający wileńską wieżę telewizyjną mogą też skorzystać z zapierającego dech w piersiach doświadczenia. Istnieje możliwość odbycia spaceru po sieci rozpiętej na wysokości 160 m, tuż poniżej platformy widokowej, w której działa restauracja Pauksciu Takas. Cena biletu na to doświadczenie zawiera wejściówkę do bistro Toliai, w którym można ochłonąć po podniebnym spacerze.