Twórcy przewodnika Michelin opublikowali tegoroczną selekcję najlepszych restauracji w Chorwacji. Na najjaśniejszą gwiazdę chorwackiej edycji słynnego czerwonego przewodnika wyrasta niewielkie nadmorskie miasteczko Rovinj na półwyspie Istria. Miejscowe restauracje zostały łącznie wyróżnione czterema gwiazdkami Michelin – to tyle samo, co Warszawa, ale więcej niż Kraków i Wrocław razem wzięte. To też jedyne miasto w Chorwacji, które może pochwalić się taką liczbą gwiazdek.

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Rovinj – perła na gastronomicznej mapie Chorwacji

Podczas gdy w restauracjach w nadmorskich miejscowościach nad polskim Bałtykiem serwuje się oscypki z grilla, rybę w panierce albo ramen, lokale w chorwackich miasteczkach o porównywalnej wielkości zdobywają gwiazdki Michelin. Nieoczywistym liderem pod tym względem jest Rovinj – urokliwe zabytkowe miasteczko pod względem liczby ludności podobne do Darłowa czy Ustki.

Liczące nieco ponad 12 tys. mieszkańców Rovinj na Istrii ma łącznie cztery gwiazdki Michelin. Żadne z większych, popularnych wśród turystów miast w Chorwacji nie może się pochwalić takim dokonaniem – ani Dubrownik, ani Zagrzeb, ani Split.

Rovinj (dawniej: Castrum Rubini, potem Ruvigno, Ruigno lub Ruiginio), którego historia sięga starożytności, ma bardzo bogate dziedzictwo kulturowe. Panowali tu Rzymianie, Ilirowie, Bizantyńczycy, Wenecjanie i wreszcie Słowianie. Najlepsze restauracje w Rovinj nawiązują do bogatych tradycji kulinarnych, które na Istrii zyskały swój własny, lokalny koloryt.

Tak jest w restauracji Agli Amici, którą kierują Simone De Lucca i Emanuele Scarello (ten drugi jest szefem kuchni w Agli Amici we włoskim Udine). Zlokalizowanej nad samym morzem restauracji już trzeci rok z rzędu udało się obronić dwie gwiazdki. To jak na razie jedyna dwugwiazdkowa restauracja w Chorwacji.

Goście Agli Amici mają do dyspozycji zarówno menu à la carte, jak i dwa menu degustacyjne: „morskie” Rovinj i „lądowe” Istria. Inspektorzy Michelin doceniają prostotę potraw, w których kucharze w pełni podkreślają jakość każdego składnika.

W szczególności inspektorzy zachwalają szafranowe risotto z małżami oraz seriolę z cukinią i szafranem. Karta win w Agli Amici zawiera zarówno selekcję najwyższej klasy chorwackich, jak i zagranicznych butelek.

Gwiazdki Michelin w Chorwacji: Triumf miasta Rovinj

Kolejną restauracją w Rovinj, wyróżnioną gwiazdką Michelin, jest Cap Aureo, która także znajduje się na wybrzeżu miasta, na piątym piętrze Grand Park Hotelu Rovinj. Szef kuchni Jeffrey Vella stawia duży nacisk na lokalność i sezonowość. Składniki potraw pochodzą z obszaru o promieniu maksymalnie 50 kilometrów.

Cap Aureo wyróżnia również możliwość samodzielnego stworzenia menu degustacyjnego przez gościa. Inspektorzy Michelin w szczególności polecają adriatyckiego homara z pieczoną na węglu drzewnym kapustą i potrawką z grzybów. Kartę win w większości tworzą najlepsze butelki z Chorwacji.

Czwartą gwiazdkę w Rovinj dzierży znajdująca się w historycznym centrum miasta restauracja Monte, którą kieruje szef kuchni Danijel Đekić. Początki lokalu sięgają 1985 r., kiedy zaczynał jako rodzinna tawerna.

Potrawy – opisują inspektorzy Michelin – są innowacyjne, a zarazem sezonowe i zakorzenione w regionie. Restauracja serwuje dwa dłuższe lub krótsze menu degustacyjne: wegetariańskie Flora oraz rybno-mięsne Fauna. Także w Monte karta win skupia się na Chorwacji.

W chorwackim przewodniku Michelin figuruje łącznie 112 restauracji, w tym 13 gwiazdkowych. W gronie tym zadebiutowała restauracja Harry's Piccolo, która zdobyła swoją pierwszą gwiazdkę. Odznakę Bib Gourmand posiada 14 lokali, w tym trzy nowe. W tegorocznej edycji przewodnika znajduje się 84 wyróżnień, w tym 16 nowych.