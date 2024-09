Bistro z Gdańska w pokonanym polu zostawiło między innymi lokale z Włoch, Grecji, Kostaryki, Portugalii, Chile czy Wielkiej Brytanii. Na wynik wpływ miała duża liczba recenzji (ponad 2700), a także wysokie noty – najwyższe za atmosferę miejsca i jakość obsługi (4,9), tylko odrobinę niższe (4,8) za ceny i jedzenie.

Najlepsze restauracje na świecie: ranking serwisu Tripadvisor

Tripadvisor przedstawił też ranking najlepszych restauracji na świecie. Różni się on znacząco od tegorocznej listy World's 50 Best, uznawanej za najważniejsze zestawienie w świecie gastronomii. Zwyciężyła w nim restauracja Disfrutar z Barcelony, drugie miejsce zajęła inna restauracja z Hiszpanii – Asador Etxebarri. Na trzecim miejscu uplasował się lokal Table by Bruno Verjus z Paryża. 4. miejsce przypadło Madrytowi (Diverxo), a piąte – Limie w Peru (Maido).

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zestawienia Tripadvisor. Pierwsze miejsce zajmuje Restaurant Pic z Valence we Francji. Drugie – Restaurante 1621 z Kartagenie w Kolumbii. Trzecie – Northcote Restaurant w Langho w Wielkiej Brytanii. Kolejne miejsca w czołowej dziesiątce zajmują lokale z Kolumbii, Francji, Tajlandii, Nowej Zelandii i Włoch.

W pierwszej dwudziestce zestawienia Tripadvisor połowę miejsc zajmują restauracje z Europy, ale porównanie z World's 50 Best pokazuje, że w obu tych rankingach triumfują zupełnie inne restauracje. Czołowe dwudziestki wyglądają bowiem całkowicie inaczej (zajmująca 20. miejsce w rankingu Tripadvisor restauracja La Colombe z RPA, zajmuje 49. miejsce w rankingu World's 50 Best. To jedyny lokal, który występuje w czołówce obu tych zestawień).