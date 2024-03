PRIMITIVO: gwiazdy na otwarciu nowej śródziemnomorskiej restauracji w Warszawie

Tego wieczoru nie zabrakło przedstawicieli polskiego show-biznesu, którzy mieli okazję spróbować wyszukanych potraw, a także posłuchać występu na żywo w wykonaniu Wojciecha Mazolewskiego i Krzysztofa Kawałko.

Na otwarciu PRIMITIVO pojawili się, m.in.: Gosia Ohme, Daria Widawska, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Bogusław Linda, Lidia Popiel, Emilia Dankwa, Anna Wendzikowska, Mariola Bojarska-Ferenc, Grażyna Wolszczak, Mateusz Hładki, Bartłomiej Jędrzejak, Sandra Hajduk, Antoni Smykiewicz, Magdalena Popławska, Maria Dębska, Agata Załęcka, Leon Myszkowski, Piotr Rubik, Maciej Zakościelny, Robert Janowski, Monika Janowska, Robert Sowa, Katarzyna Paskuda, Katarzyna Stankiewicz, Rafał Maślak i Kamila Maślak.

Mariola Bojarska-Ferenc, Grażyna Wolszczak, Joanna Sokołowska-Pronobis, Daria Widawska. Materiały prasowe

„Bardzo lubię kuchnię śródziemnomorską. Najbardziej do gustu przypadają mi potrawy z Francji i Włoch. Gdy wybieram restaurację, do której się udam, zwracam uwagę na wybór owoców morza, a przede wszystkim na ich świeżość. Najlepiej, gdy mają one jeszcze smak morza bądź oceanu. Klimat, jaki panuje w PRIMITIVO, idealnie oddaje to, co najbardziej lubię" – przyznał Bogusław Linda.

„Jestem wielką fanką kuchni śródziemnomorskiej. Jest oparta na warzywach co bardzo cenię jako wegetarianka. Nie ukrywam, że mam słabość do Włoch, do włoskich przysmaków, takich jak pizza czy makarony. Moją uwagę w PRIMITIVO przykuło to, że w karcie znajdziemy wiele potraw z różnych zakątków południowej Europy" – skomentowała Agnieszka Więdłocha.