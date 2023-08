Wiele do życzenia pozostawia również wyposażenie kobiet w armii. Respondentki wskazują na nieodpowiednie rozmiary ubrań i wyposażenia, z czym od lat zresztą mierzą się również żołnierze płci męskiej o mniejszych wymiarach ciała.

Co ciekawe, autorzy raportu zauważają, że negatywne postawy wobec kobiet służących w Siłach Specjalnych USA stoją w dużym kontraście z opiniami, jakie zanotowano w 2015 roku, czyli wtedy, kiedy dopuszczono kobiety do służby w amerykańskiej armii. Przepytano wówczas żołnierzy jednostek specjalnych o ich stosunek do współpracy ramię w ramię z kobietami – i był on wtedy znacznie bardziej pozytywny niż obecnie.