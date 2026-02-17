Cła, jakie nałożyła administracja Donalda Trumpa na towary importowane do USA, uderzają zarówno w działających w tym kraju gigantów, jak i w mniejsze firmy, które w dużej mierze opierają swoją działalność na globalnych łańcuchach dostaw. Jeżeli chodzi o branżę mody, to w gronie tych mniejszych graczy znajduje się włoski dom mody Ferragamo.

Reklama Reklama

Ferragamo pozywa administrację Donalda Trumpa. W tle amerykańskie cła

Powołując się na ustawę o nadzwyczajnych międzynarodowych uprawnieniach gospodarczych (Emergency Economic Powers Act, w skrócie: IEEPA), od 2025 r. prezydent Donald Trump nałożył cła na szereg towarów importowanych z zagranicy. Zdaniem amerykańskiego rządu do połowy grudnia ubiegłego roku przyniosło to wpływy do budżetu na poziomie około 133 miliardów dolarów.

Cła uderzyły w ponad 300 tysięcy działających w USA firm. W bardzo krótkim czasie musiały one zmierzyć się z podwyżką kosztów swojej działalności, a także ze spowolnieniem łańcucha dostaw.

Jak informuje serwis branżowy The Fashion Law, już ponad tysiąc firm złożyło pozwy z tego powodu, domagając się zwrotu poniesionych kosztów. W tym gronie znajduje się szereg renomowanych marek odzieżowych, w tym amerykańska spółka włoskiego domu mody Ferragamo.