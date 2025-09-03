Aktualizacja: 03.09.2025 13:31 Publikacja: 03.09.2025 05:00
Belstaff kojarzy się przede wszystkim z kurtkami motocyklowymi, od dekad cenionych przez motocyklistów – i miłośników brytyjskiego stylu.
Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg
Belstaff to istniejąca od 101 lat brytyjska marka luksusowej odzieży, słynąca przede wszystkim z niezwykle wytrzymałych kurtek motocyklowych. Po latach problemów finansowych przed marką otwiera się nowy rozdział – Belstaff ma teraz nowego właściciela. Jest nim stosunkowo nowy, ale świetnie prosperujący gracz branży sportowej – koncern Castore.
Belstaff to jedna z najbardziej ikonicznych brytyjskich marek odzieży wierzchniej. W ubiegłym roku świętowała stulecie istnienia. Kurtki motocyklowe Belstaffa chętnie zakładają gwiazdy – od Brada Pitta i George’a Clooneya po Davida Beckhama czy Steve'a McQueena. Ten ostatni był jednym z najbardziej zagorzałych fanów brytyjskiej marki. Kurtki Belstaffa nosił też Che Guevara.
Dotychczasowym właścicielem Belstaffa był działający w przemyśle petrochemicznym koncern Ineos. Jego szefem jest brytyjski miliarder Jim Ratcliffe, niegdyś najbogatszy mieszkaniec Wielkiej Brytanii i współwłaściciel klubu Manchester United.
Brytyjczyk, który w 2018 roku otrzymał tytuł szlachecki, od pewnego czasu stara się pomóc Manchesterowi United wyjść z finansowego dołka na drodze kontrowersyjnych decyzji o cięciach kosztów (których częścią były zwolnienia pracowników) i podwyżek cen biletów na mecze. Miliarder od lat stara się też odsunąć widmo bankructwa od marki Belstaff.
Jak informują branżowe media, od 2017 roku, kiedy Ratcliffe przejął Belstaffa, marka co roku notowała straty. Według najnowszego sprawozdania finansowego z ubiegłego roku sprzedaż wyrobów brytyjskiej marki spadła o 3,6 proc. do kwoty 57,6 miliona funtów.
Być może nowemu właścicielowi w końcu uda się wyprowadzić Belstaffa na prostą. Jest nim prężnie rozwijająca się marka profesjonalnej odzieży sportowej Castore z siedzibą w Manchesterze. Castore założyli w 2015 roku dwaj bracia i byli sportowcy – Tom i Phil Beahonowie.
Szczegóły przejęcia marki Belstaff przez Castore pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że w ramach nowej umowy koncern Ineos dokona „znaczącej inwestycji strategicznej” w holdingu, który kieruje marką Castore – jak czytamy w oficjalnym komunikacie na temat transakcji.
Firma Belstaff powstała w 1914 roku w mieście Stoke-on-Trent w angielskim hrabstwie Staffordshire. Jej twórcami byli ojczym i pasierb: Eli Belovitch i Harry Grosberg. Marka od początku specjalizowała się w produkcji wodoodpornych, a zarazem oddychających kurtek motocyklowych i „pilotek”, które do dziś są jej flagowymi produktami.
W 1948 roku firmę przejął brytyjski koncern James Halstead, działający w przemyśle tekstylnym. Po ponad pół wieku, w 2004 roku Belstaff stała się własnością włoskiego koncernu Clothing Company, należącego do rodziny Malenottich. To za ich „kadencji” Belstaff zyskał status marki luksusowej.
W ostatnich latach Belstaff wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. W 2011 roku rodzina Malenottich sprzedała markę szwajcarskiemu koncernowi odzieżowemu Labelux, a trzy lata później przejęła ją niemiecka firma inwestycyjna JAB Holding, właściciel między innymi sieci kawiarni Pret a Manger, a wcześniej również domu mody Jimmy Choo. W 2017 roku JAB sprzedał Belstaffa koncernowi Ineos.
