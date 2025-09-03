Belstaff to istniejąca od 101 lat brytyjska marka luksusowej odzieży, słynąca przede wszystkim z niezwykle wytrzymałych kurtek motocyklowych. Po latach problemów finansowych przed marką otwiera się nowy rozdział – Belstaff ma teraz nowego właściciela. Jest nim stosunkowo nowy, ale świetnie prosperujący gracz branży sportowej – koncern Castore.

Belstaff: Symbol brytyjskiego stylu zmienia właściciela

Belstaff to jedna z najbardziej ikonicznych brytyjskich marek odzieży wierzchniej. W ubiegłym roku świętowała stulecie istnienia. Kurtki motocyklowe Belstaffa chętnie zakładają gwiazdy – od Brada Pitta i George’a Clooneya po Davida Beckhama czy Steve'a McQueena. Ten ostatni był jednym z najbardziej zagorzałych fanów brytyjskiej marki. Kurtki Belstaffa nosił też Che Guevara.

Dotychczasowym właścicielem Belstaffa był działający w przemyśle petrochemicznym koncern Ineos. Jego szefem jest brytyjski miliarder Jim Ratcliffe, niegdyś najbogatszy mieszkaniec Wielkiej Brytanii i współwłaściciel klubu Manchester United.

Brytyjczyk, który w 2018 roku otrzymał tytuł szlachecki, od pewnego czasu stara się pomóc Manchesterowi United wyjść z finansowego dołka na drodze kontrowersyjnych decyzji o cięciach kosztów (których częścią były zwolnienia pracowników) i podwyżek cen biletów na mecze. Miliarder od lat stara się też odsunąć widmo bankructwa od marki Belstaff.