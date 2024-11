„Cicha logomania” podbija branżę mody. To nowy symbol statusu i zamożności

Po wielu sezonach dominacji logotypów w kolekcjach znanych marek luksusowych, świat mody ogarnął minimalistyczny „cichy luksus”. Zgodnie z zasadami tego trendu, im mniej to, co nosisz, rzuca się w oczy, tym lepiej. Analitycy trendów w modzie zwracają jednak uwagę, że na horyzoncie widać już kolejny trend, który zaczyna podbijać branżę mody luksusowej. Chodzi o „cichą logomanię” lub też „cichy branding. Na czym polega to zjawisko?

Reklama

Cicha logomania: nowy trend w świecie mody luksusowej

Wydaje się, że świat mody na dłużej się pożegnał się z krzykliwą logomanią, zgodnie z którą wyrazisty logotyp marki był najważniejszym elementem ubrania. Gigantyczne logo lub nazwa marki na koszulkach, bluzach czy nawet spodniach nie zniknęły zupełnie z kolekcji znanych marek, ale wielu producentów coraz częściej unika tego typu ostentacji.

Na fali popularności serialu „Sukcesja” niebywałą popularność w ostatnim czasie zdobył „cichy luksus”, stawiający na klasyczną prostotę i skrzętnie ukryte loga w bardzo drogich ubraniach.

Czytaj więcej Moda Ulubiona marka luksusowa pokolenia Z bije rekordy sprzedaży. Fenomen rynku mody Po kilku latach rekordowych wzrostów sprzedaży i zysków, branża mody luksusowej przeżywa ciężki okres. Tylko niektórym markom udaje się znaleźć receptę na to, jak poradzić sobie w trudnych czasach. Wśród nich jest Miu Miu, włoska marka należąca do Prady. Fenomen Miu Miu to w dużym stopniu zasługa Pokolenia Z.

Najnowsze kolekcje czołowych marek wskazują, że logomania wciąż jest obecna, ale przeszła ewolucję. Logotypy pojawiają się w kolekcjach znanych marek, ale stały się znacznie bardziej dyskretne i kreatywne. Wiele domów mody zaczęło umieszczać swoje sygnatury w nietypowych miejscach na ubraniach, czasem w zaskakujący sposób.