Kilka lat temu nazwisko Virgila Abloha w świecie mody luksusowej otwierało wszystkie drzwi. Amerykański projektant, didżej i producent muzyczny, dyrektor kreatywny męskiej kolekcji marki Louis Vuitton, był współczesnym człowiekiem renesansu.

Gdy w 2018 roku trafił do Louis Vuitton, na jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w świecie mody, był już człowiekiem ze sporym dorobkiem. Przede wszystkim jednak, równolegle, zbudował potęgę własnej marki o nazwie Off-White, która stała się jednym z ulubieńców świata luksusowego streetwearu. To jednak już w dużym stopniu przeszłość, czego dowodem jest decyzja koncernu LVMH.

Off-White sprzedany. LVMH podjęło decyzję

Zgodnie z informacją, LVMH sprzedało Off-White amerykańskiej firmie Bluestar Alliance. To podmiot, który ma w swoim portfolio także inne znane – między innymi Scotch & Soda, Hurley czy Bebe. W tym zestawie Off-White będzie jednak najjaśniejszą gwiazdą jako marka najbardziej luksusowa. Kwota transakcji nie została ujawniona, powód sprzedaży przez LVMH także nie.

„Jesteśmy dumni ze dorobku, który Off-White stworzył pod wizjonerskim kierownictwem Virgila Abloha. Bluestar Alliance to najlepszy partner do tego, by rozwinąć to dziedzictwo. Bluestar Alliance podziela naszą gotowość do szanowania spójności kreatywnej, jesteśmy przekonani, że pod tym nowym kierownictwem Off-White pozostanie innowacyjny, respektując jednocześnie ducha i wartości tej marki” – napisano w komunikacie LVMH.