Marki sportowe od lat sponsorują komitety olimpijskie – obecność na igrzyskach to dla nich znakomita okazja, aby wzmocnić swój wizerunek i zyskać nowych klientów. Przyzwyczailiśmy się jednak, że najczęściej są to firmy takie jak Puma, Nike czy Adidas. Na tegorocznych igrzyskach w Paryżu bardzo wyraźnie widać obecność firm chińskich, które coraz odważniej i z sukcesami walczą o udział w rynku dotąd zdominowanym przez amerykańskich i niemieckich gigantów.

Paryż 2024: chińskie marki sportowe widoczne na igrzyskach

W trakcie tegorocznych igrzysk w Paryżu wyraźnie dają o sobie znać chińskie marki, które wspierają nie tylko ich rodzimych sportowców, ale także komitety olimpijskie z innych krajów. Wśród dobrze znanych dotąd symboli trzech pasków, kocura czy charakterystycznej „fajki”, symbolu firmy Nike, pojawiły się nieznane większości polskich kibiców symbole – piramidy, ptaszka, fali czy iksa.

Co to za symbole? Ptaszek to logo sportowego giganta, firmy Anta, która przygotowała stroje między innymi dla olimpijskiej reprezentacji Chin. W tym roku do Paryża przyjechało ponad 400 chińskich sportowców, to świetna ekspozycja dla firmy Anta, zwłaszcza że, zgodnie z oczekiwaniami, występy chińskich sportowców przyciągają uwagę kibiców – Chiny zajmują obecnie drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, ustępując tylko Amerykanom. Dzięki temu Anta ma mnóstwo okazji, aby pokazać się przed kamerami w kluczowych momentach.