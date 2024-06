„Możesz być daleko od strefy działań wojennych, a jednak w 2024 roku nawet twój dom będzie cyfrowym polem bitwy. Ohmni powstało, by chronić i zapobiegać” – czytamy w opisie marki. „Jeśli zwolennicy teorii spiskowych się mylą, będziesz miał piękne ubrania wykonane z czystego srebra i metali szlachetnych. Ale jeśli mają rację, być może uratujesz przyszłość ludzkości. Witamy w Ohmni. Może być to genialne, a może też być to oszustwo” – podkreślono.

M.I.A.: artystka słynąca z kontrowersyjnych wypowiedzi. Wokalistka krytykowała m.in. szczepionki

O swoim zamiarze stworzenia marki M.I.A. informowała już wcześniej w prowadzonym przez Alexa Jonesa – prawicowego promotora teorii spiskowych – programie Infowars. Jak wyjaśniła w nim artystka, linia jej ubrań „ma chronić użytkowników przed nanocząsteczkami”. Nie uzasadniła jednak, jak miałoby to funkcjonować.

Wokalistka M.I.A. znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi i działań. W 2022 roku zasugerowała między innymi, że "celebryci wciskający szczepionki" powinni ponieść karę jak Alex Jones, który wielokrotnie krytykowany i karany był przez amerykański system sprawiedliwości za to, że zarabiał na twierdzeniu, iż masakra w szkole, w której zabito 20 dzieci i sześcioro dorosłych, nie miała miejsca. Po swoich kontrowersyjnych wypowiedziach M.I.A. poinformowała między innymi, że nie weźmie udziału w ceremonii „GQ" Men of the Year Awards – specjalizujący się w modzie męskiej magazyn zerwał bowiem umowę z artystką.