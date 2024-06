Włochy – kraj od lat uznawany za jeden z najważniejszych zarówno w europejskiej, jak i światowej branży mody – mają niemały problem. Sektor mierzy się bowiem z brakiem pracowników. Jak oceniają eksperci, by branża wciąż się rozwijała i opierała na wysokiej jakości, z której słynie, do 2028 roku potrzebnych będzie co najmniej 75 tysięcy nowych, wykwalifikowanych specjalistów. Tymczasem coraz trudniej jest ich znaleźć.

Moda włoska: nie ma kto produkować ubrań. „Brakuje talentów”

Podczas Giornata Altagamma 2024 – odbywającego się co roku wydarzenia włoskiej organizacji Fondazione Altagamma, zrzeszającej firmy z sektora luksusowego – przedstawiono alarmujące dane dotyczące prognoz zatrudnienia we włoskiej branży luksusowej. Dotyczą one lat 2024–2028.

Jak wskazano podczas Giornata Altagamma, należące do branży firmy mają coraz poważniejsze problemy ze znalezieniem wyspecjalizowanych pracowników. Eksperci szacują, że łącznie – w sektorze motoryzacyjnym, spożywczym, hotelarskim, modowym i projektowym – potrzebnych będzie aż 276 tys. nowych, wykwalifikowanych osób. „Mimo że stopa bezrobocia wśród młodych osób jest na poziomie około 20 proc., firmy z branży luksusowej w 50 proc. przypadków mają trudności ze znalezieniem personelu” – czytamy.

Niemałe problemy ma między innymi branża modowa. Zdaniem ekspertów do 2028 roku potrzebnych w niej będzie aż 75 tysięcy nowych specjalistów. „Przyczyni się to do osiągnięcia łącznej liczby 483 tysięcy pracowników” – podkreślono podczas wydarzenia Giornata Altagamma, które odbyło się w Rzymie.