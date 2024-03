Kto najczęściej kupuje podróbki od influencerów? Nowe badanie obala stereotyp

Okazuje się, że to właśnie przedstawiciele pokolenia Z płci męskiej najchętniej kupują fałszywki. Przyznało się do tego 60 procent respondentów w wieku od 16 do 33 lat, którzy łącznie odpowiadają za 61 procent całego popytu na tego rodzaju wyroby. Największą popularnością cieszą się ubrania, akcesoria, biżuteria i kosmetyki.

Autorzy raportu zwracają jednocześnie uwagę na rosnącą rolę influencerów, którzy poprzez swoje polecenia i recenzje wspierają rynek produktów podrabianych. Co ciekawe, bardziej podatni na ich wpływ ponownie okazują się mężczyźni, a nie kobiety.

Mężczyźni okazali się być dwukrotnie bardziej podatni na wpływ influencerów niż kobiety. Do kupienia jakiejś podróbki za poleceniem influencera przyznało się 24 procent respondentów w wieku od 16 do 60 lat.

Produkty podrabiane: co decyduje o ich zakupie?

Badacze wyłonili kilka przyczyn powyższego zjawiska. Przede wszystkim, obserwatorzy influencerów darzą ich dużym zaufaniem. I choć twórcy treści promują również oryginalne wyroby, to ci promujący fałszywki odnoszą sukces, ponieważ bardzo skutecznie uzasadniają sensowność kupowania tych produktów.

To właśnie racjonalizacje (np. niższa cena), a także nieświadomość ryzyka wiążącego się z kupowaniem podróbek, skłaniają konsumentów do ich kupowania. Dochodzi do tego niejasna definicja określenia „podróbka”, która otwiera szerokie pole dla kolejnych racjonalizacji. Co mało zaskakujące, autorzy raportu dodają, że najbardziej podatni na wpływ influencerów są konsumenci w młodym wieku.

Powyższe wyniki idą w parze z innym raportem, który niedawno opublikował branżowy serwis Business of Fashion. Eksperci z BoF opracowali go we współpracy z firmą konsultingową Juv Consulting, która przeprowadziła badanie wśród młodych Amerykanów w wieku 13-25 lat.