Polki bezradne na zakupach. Nowy raport pokazuje problem z „etyczną” modą

Reprezentatywnej grupie ponad siedmiu tysięcy mieszkanek siedmiu europejskich krajów, w tym Polski, zadano szereg pytań o ich stosunek do mody. Respondentki pytano między innymi ich sposób ubierania się na co dzień, istotność najnowszych trendów w modzie, motywacje w trakcie kupowania ubrań, a także o to, jakie znaczenie mają dla nich kwestie ekologii.

Moda zrównoważona okazuje sę ważna dla większości konsumentek. 65 procent Europejek zadeklarowało, że stara się kupować ubrania wpisujące się w kategorię „eko”. Niestety, aż 76 procent respondentek przyznało, że ma problem z ustaleniem, czy dana rzecz faktycznie jest zrównoważona ekologicznie — czy wręcz przeciwnie.Nie

Największy odsetek kobiet, które zwracają szczególną uwagę na kryteria związane z odpowiedzialnością ekologiczną marek, bo ponad 70 procent, zanotowano w Polsce oraz we Francji i Włoszech. Dla porównania, procent odpowiedzialnych ekologicznie Niemek, Austriaczek, Szwajcarek i Holenderek, znalazł się znacznie poniżej średniej europejskiej.

Z badania wynika więc, że choć w obszarze mody europejskie konsumentki odznaczają się wysoką świadomością ekologiczną, to być może same marki odzieżowe nie nadążają za swoimi klientkami i mają w tej kwestii jeszcze wiele do nadrobienia.

Polki kochają trendy w modzie

Z badania płynie szereg innych ciekawych obserwacji na temat tego, jaki jest stosunek Europejek — w tym Polek — do mody. Większość respondentek, bo aż 85 procent, przyznało, że ubiór podnosi ich pewność siebie. Z kolei ponad połowa (60 procent) podąża za najnowszymi trendami w modzie.

Największe przywiązanie do najświeższych modowych trendów wykazały Polki (68 procent), Francuzki (67 procent) i Włoszki (66 procent). Jednocześnie aż 90 procent Europejek stwierdziło, że swoje decyzje zakupowe w kwestii ubrań podejmuje niezależnie od panujących aktualnie trendów.