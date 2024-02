Grupa H&M zamierza wzmocnić obecność marki Arket również w innych europejskich krajach. W przyszłości kolejne sklepy stacjonarne marki mają pojawić się również w Mediolanie, Barcelonie i Genewie.

Arket — marka premium koncernu H&M wchodzi do Polski

Grupa H&M ma w portfolio osiem marek: najpopularniejsze H&M i H&M Home, młodzieżowe Weekday i Monki oraz marki COS, & Other Stories — i Arket. W Polsce obecne są stacjonarne sklepy marek H&M, COS i & Other Stories, a za pośrednictwem takich platform zakupowych jak Zalando w zasięgu polskich klientów są wyroby wszystkich marek należących do szwedzkiego koncernu.

Daniel Ervér, nowy prezes grupy H&M, który z początkiem lutego 2024 roku wstąpił na to stanowisko, ma przed sobą niełatwe zadanie. H&M, najważniejsza i najbardziej dochodowa marka w portfolio szwedzkiego koncernu, zmaga się obecnie z agresywną ekspansją konkurentów w branży odzieżowej.

H&M depczą po piętach giganci tak zwanej szybkiej mody, z których najgroźniejszymi rywalami są chińskie koncerny Shein i Temu. Skalą działalności, zasięgiem i bardzo niskimi cenami biją one na głowę większość globalnych marek sieciowych.

Z drugiej strony inny rywal H&M, hiszpański koncern Inditex, posiadający między innymi marki Zara, Bershka czy Massimo Dutti, podwyższył w ostatnim czasie ceny swoich wyrobów. Przyniosło mu to niedawno spektakularny sukces finansowy. Nowy prezes będzie musiał więc wybrać jedną z dwóch dróg: pójść w ślady Inditexu i postawić na rynek premium lub obniżyć ceny, aby nadążyć za Shein i Temu.

Grupa H&M ujawniła niedawno, że w grudniu 2023 roku i styczniu 2024 sprzedaż wyrobów marki H&M spadła o cztery procent w porównaniu z tym okresem rok wcześniej. Na tle tych problemów pod koniec stycznia, po czterech latach prezesury w koncernie H&M zrezygnowała ze stanowiska Helena Helmersson.