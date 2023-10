Wielki powrót w świecie mody. Słynna francuska marka wraca na salony

Courregès – marka, która zrewolucjonizowała modę

Markę Courregès założył André Courrèges w 1961 roku po dziesięciu latach pracy w Balenciadze. Były to czasy eksploracji kosmosu i euforii z powodu coraz to nowych odkryć w wielu różnych dziedzinach. Ten entuzjazm i chęć do eksperymentowania z nowymi fasonami i materiałami przyświecały również twórcom rodzących się wówczas domów mody, takim jak Bottega Veneta, Paco Rabanne – czy właśnie Courrèges.

André Courrèges projektował z myślą o młodych, nowoczesnych kobietach. Co było nietypowe dla wysokiej mody tamtych czasów, projektant nie skupiał się na sukniach wieczorowych. Zamiast nich, tworzył ubrania do noszenia przez cały dzień, każdego dnia – co zaprezentował w swojej debiutanckiej kolekcji z 1961 roku.

Styl Courrègesa wyznaczyła geometria, nowoczesność i solidne, praktyczne materiały. Do historii mody Francuz przeszedł między innymi jak twórca tak zwanych go-go boots, a także minispódniczki – wespół z projektantką Mary Quant.