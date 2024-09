Atrakcja turystyczna Podhala wśród najciekawszych w Europie. „Nie dla amatorów”

Liczący ponad 26 kilometrów szlak wiodący na Rysy trafił na podium zestawienia najwyżej ocenianych, a zarazem stosunkowo mało znanych, szlaków w Europie. W pierwszej dziesiątce najwyżej ocenianych europejskich tras znalazł się jeszcze jeden szlak z Polski, także na Podhalu i w Tatrach.

Trasa na Rysy jednym z najciekawszych szlaków w Europie

Analitycy portalu podróżniczego Much Better Adventures stworzyli ranking najwyżej ocenianych, ale za to mniej znanych tras wycieczkowych w Europie. Jak podkreślają autorzy, oferują one unikatowe i autentyczne doświadczenia, których próżno szukać na krótszych szlakach.

Pod uwagę wzięto trasy piesze o długości co najmniej 20 kilometrów, ponieważ zdaniem ekspertów z Much Better Adventures na dłuższych trasach można uniknąć tłumów turystów, które są normą na krótszych, bardziej uczęszczanych odcinkach. „Wybierając alternatywne, nieco dłuższe, a nawet wielodniowe trasy, możecie zredukować tłok na popularnych szlakach i zobaczyć więcej odległych miejsc, a ponadto wesprzeć lokalny biznes”.

Analitycy wzięli na warsztat trasy z najmniejszą liczbą recenzji i ocen i wyłonili spośród nich te z najwyższymi notami. Przeanalizowano też trendy z ubiegłego roku przy pomocy narzędzia Google Keyword Planner.