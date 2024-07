Pałac w Kopicach przez wielu uznawany jest za najpiękniejszy opuszczony obiekt tego typu w Polsce. Dawna rezydencja rodziny Schaffgotschów spłonęła tuż po II wojnie światowej i od tej pory popada w ruinę.

Na szczęście ten unikatowy zabytek Opolszczyzny uniknie dalszej degradacji. Na remont XIX-wiecznego pałacu pieniądze przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także lokalne władze.

Pałac w Kopicach: pół miliona złotych z Ministerstwa Kultury

Neogotycki pałac w Kopicach w województwie opolskim jest wyjątkowy pod wieloma względami. Pomimo opłakanego stanu, w jakim się obecnie znajduje, obiekt wciąż zachwyca swoją architekturą i zachowanymi dekoracjami – niegdyś był to jeden z najpiękniejszych pałaców w Europie.

Do 1945 roku pałac należał do Schaffgotschów, śląskiego rodu arystokratycznego. Przez kilka dekad po wojnie pałac w Żyrowie niszczał, później, już w III RP, przechodził z rąk do rąk, właściciele się zmieniali, ale stan obiektu nie ulegał poprawie.