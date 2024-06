Eksperci z londyńskiego Instutute for Quality of Life opublikowali swój tegoroczny ranking najszczęśliwszych miast na świecie. Do liczącego 250 pozycji zestawienia miast z całego globu dostało się w tym roku sześć miast z różnych części Polski – w tym jedno na całkiem wysokiej pozycji.

Reklama

Gdynia na liście stu najszczęśliwszych miast na świecie

Badacze z Institute for Quality of Life w Londynie opracowali już ósmą edycję swojego zestawienia najszczęśliwszych miast na świecie. W rankingu Happy City Index #2024 znalazły się miasta z całego globu, zakwalifikowały się do niego również miasta z Polski.

Czytaj więcej Architektura XVI-wieczny zabytek z Polski wyróżniony. Pokonał rywali z całego świata Projekt renowacji siedziby Książnicy Stargardzkiej, za który odpowiedzialni są architekci z cenionych pracowni BiASTUDIO oraz Kokon Studio, został nominowany do prestiżowej nagrody przyznawanej przez Irlandzki Królewski Instytut Architektów (RIAI).

Badacze wzięli na warsztat 24 czynniki dotyczące takich aspektów funkcjonowania miast jak infrastruktura, rozwój ekonomiczny czy sposób zarządzania miastem na rozmaitych obszarach. Wszystkie dane pochodzą z przeprowadzonych dotychczas badań naukowych. Przeanalizowano też badania opinii samych mieszkańców na temat tego, jak im się żyje w ich mieście.

Na koniec wszystkie miasta uszeregowano w rankingu od miejsca 1 do 250, dzieląc je dodatkowo na trzy kategorie. 37 miast, które otrzymało najwyższe noty, trafiło do kategorii „złotej”, miejsca od 38. do 100. to kategoria „srebrna”, natomiast resztę miast zakwalifikowano do kategorii „brązowej”.