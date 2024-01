Do mediów trafiło niedawno nagranie, na którym widać początkową fazę prac renowacyjnych piramidy, których celem jest przywrócenie jej oryginalnej licówki. Pracownicy, zaczynając od podstawy piramidy, pokrywają kolejne poziomy monumentu blokami z szarego granitu — całkowicie odmiennych od tworzących piramidę kamieni w ciepłym piaskowym odcieniu.

Nagranie wywołało lawinę krytyki ze strony internautów pod adresem pomysłodawców całego przedsięwzięcia. Projekt nazwano „absurdalnym”, a jeden z komentujących porównał renowację piramidy Mykerinosa do prostowania Krzywej Wieży w Pizie.

Oburzeni są również egiptolodzy, archeolodzy i eksperci w dziedzinie konserwacji zabytków. „Wszystkie międzynarodowe reguły dotyczące renowacji zabytków zabraniają interwencji tego typu” — zauważyła w komentarzu na Facebooku znana egiptolożka i dziekan Arabskiej Akademii Nauki Monica Hanna. Wezwała jednocześnie międzynarodowe grono archeologów do natychmiastowego przeciwdziałania projektowi.

Egiptolożka Salima Ikraa z Uniwersytetu w Kairze stwierdziła z kolei, że nie ma nic złego w renowacji na zasadzie anastylozy, czyli odbudowie obiektu z jego oryginalnych elementów. Jednak użycie do renowacji nowych bloków porównała do „chodzenia po cienkiej linie”.

Egipt: renowacja piramidy Mykerinosa wywołała falę krytyki

Decyzję o renowacji piramidy Mykerinosa zatwierdził sekretarz generalny egipskiej Najwyższej Rady Starożytności Mostafa Waziri. To znany archeolog, mający na koncie szereg istotnych odkryć na terenie Egiptu. To również on w zeszły piątek jako pierwszy opublikował na Facebooku nagranie dokumentujące postęp prac renowacyjnych.

W nagraniu widać samego Waziriego, który nazwa renowację piramidy Mykerinosa „projektem stulecia”. Użycie granitowych bloków uzasadnia on faktem, że to właśnie z tego materiału składała się licówka, która dawniej pokrywała cały monument. Przedsięwzięcie ma więc na celu przywrócenie oryginalnego wyglądu piramidy — takiego, jaki oglądali starożytni.