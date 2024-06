Turyści mniej chętnie odwiedzają zatłoczone miasta, zamiast tego – rozglądają się za mniej popularnymi kierunkami. Eksperci z branży turystycznej zauważają, że w te wakacje popularnością będą się cieszyć nie tylko takie miejsca jak Budapeszt, Praga czy Barcelona. Zdaniem autorów raportu Chase Travel w tym sezonie zalew turystów będą przeżywać także inne, mniej oczywiste miasta europejskie. Wśród nich – jedno z Polski.

Dokąd na urlop w Europie? Warszawa w czołówce

Planując urlop, coraz więcej Europejczyków obiera mniej przetarte szlaki i optuje za kierunkami, w których mogą liczyć na nieco mniejszy drenaż swoich portfeli. Nie ma zaskoczenia, że głównym powodem tego zjawiska jest inflacja, która wywindowała ceny w wielu turystycznych lokalizacjach w Europie – zwłaszcza tych najpopularniejszych, w basenie Morza Śródziemnego.

W najbliższych latach krajobraz turystycznych kierunków Europy czekają więc znaczące zmiany, których doświadczą między innymi mieszkańcy Warszawy. Do takich wniosków doszli eksperci z platformy Chase Travel, należącej do banku J.P Morgan Chase & Co.

Czytaj więcej Miasta Ranking najlepszych miast na świecie. Niespodziewany lider wśród polskich miast W których miastach na świecie żyje się najlepiej – takie pytanie postawili sobie eksperci brytyjskiej firmy konsultingowej Oxford Economics. Ich najnowszy raport przynosi analizę kilkuset miast na całym świecie pod względem ich atrakcyjności dla mieszkańców. W zestawieniu pojawiły się też miasta z Polski. Które z nich wypadło najlepiej?

Z cytowanego przez „Bloomberga” najnowszego badania Chase Travel wynika, że jednym z mniej dotychczas popularnych miast, które za swój wakacyjny kierunek obiera szczególnie duże grono europejskich turystów, jest Warszawa. Badaczom udało się to ustalić po przeanalizowaniu liczby transakcji, których dokonali posiadacze kart płatniczych obsługiwanych przez Chase Bank.