Które miasta są najbardziej przyjazne dla pieszych? Zbadali to eksperci z Australii, analizując szereg czynników decydujących o komforcie i bezpieczeństwie poruszania się po miastach pieszo – ale nie tylko. Na tle wielu miast z całego świata Polska wypada bardzo korzystnie – jedno z polskich miast trafiło do światowej czołówki.

Reklama

Miasta najbardziej przyjazne pieszym. Warszawa w światowej czołówce

U progu sezonu turystycznego zaczynamy planować weekendowe wypady – między innymi do miast, które warto zwiedzić, najchętniej pieszo. Które z nich najbardziej sprzyjają pieszym wycieczkom i są zarazem najbardziej przyjazne dla mieszkańców, którzy preferują poruszanie się na własnych nogach, rowerem lub transportem publicznym?

Odpowiedzi na to pytanie poszukali analitycy z australijskiej firmy Compare the Market, do której należy internetowa porównywarka cen o tej samej nazwie. Dane z takich platform jak Numbeo, Alltrails, Pedestrians First czy Bikemap zebrano 19 lutego 2024 roku.

Czytaj więcej Zegarki Flipperzy przejmują kolejną branżę. Magnesem są rekordowe zyski Nieruchomości nie są jedyną branżą, w której flipperzy stali się aktywni. Osoby szukają szybkiego zarobku penetrują też inne rynki, w szczególności takie, na których bariera wejścia jest niższa niż w przypadku mieszkań, a zyski – atrakcyjne.

Czynniki, jakie wzięto pod uwagę, dotyczą między innymi takich aspektów jak długość chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych czy poziom bezpieczeństwa. Przeanalizowano też jakość transportu publicznego i ceny biletów, a także obszary wyłączone z ruchu samochodowego czy bliskość różnego rodzaju punktów usługowych.