Czym są „miasta 15-minutowe”?

Koncepcje „15-minutowych" czy "20-minutowych" miast, zakładające, że podstawowe potrzeby mieszkańcy powinny być w stanie zaspokoić w odległości spaceru bądź krótkiej przejażdżki rowerem od domu, bez konieczności korzystania z samochodu, stają się coraz bardziej popularne przede wszystkim ze względu na wciąż rosnącą świadomość ekologiczną. Pierwotnym założeniem była idea miasta „15-minutowego” – z czasem zaczęła ona jednak ewoluować. Władze miast, które rozważają wprowadzenie takiego rozwiązania, starają się bowiem dostosować je do swoich warunków.

Celem pomysłodawców takiej wizji urbanistyki jest uczynienie miast bardziej przyjaznymi – z mniejszą liczbą pojazdów, z ulicami pełnymi zieleni i niższym poziomem zanieczyszczeń. Zaprojektowane w tej sposób miasto powinno pozwalać mieszkańcom na łatwy dostęp do sklepów, punktów usługowych, placówek medycznych czy edukacyjnych. Koncepcja zyskała popularność podczas pandemii – powszechna stała się wówczas bowiem praca zdalna.

Choć celem koncepcji było pogodzenie zrównoważonego rozwoju miast z działaniami mającymi na celu ułatwienie życia mieszkańcom poprzez ukształtowanie nowych sposobów spędzania czasu, pracy czy odpoczynku, niektórzy są zdania, że w rzeczywistości nie chodzi o wygodę, lecz o kontrolowanie społeczeństw. W mediach społecznościowych coraz częściej natknąć się można na opinie, że celem urbanistów i polityków jest budowa dystopii i zwiększanie kontroli nad społeczeństwami. Zwolennicy tego rodzaju teorii spiskowych przekonują, że politycy chcą uwięzić mieszkańców w zamkniętych dzielnicach czy miastach, ograniczać możliwość poruszania się, a także karać grzywnami za niedostosowanie się do nowych zasad.

Saudyjczycy pod rządami Muhammada ibn Salmana, księcia koronnego i faktycznego władcy kraju, dokonują stopniowej rewolucji. Próbują zmienić strategię gospodarczą swojego kraju, by w przyszłości uniezależnić się od ropy naftowej. Cel? Wykorzystać dochody z ropy naftowej, by przebudować gospodarkę tak, aby jak największa część produktu krajowego brutto pochodziła ze źródeł innych niż przemysł wydobycia i przetwarzania ropy. Takim krokiem był już między innymi gigantyczny projekt Neom zakładający budowę miast na pustyni u wybrzeży Morza Czerwonego. Elementem tej samej strategii był też koncept New Murabba w centrum Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. To saudyjska wizja „miasta 15-minutowego”.