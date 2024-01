Babcia Marlene, miliarderka Traudl Engelhorn-Vechiatto, zmarła we wrześniu 2022 roku, pozostawiając jej kilkadziesiąt milionów euro. Wydarzenie to stało się dla Marlene impulsem do tego, by rozpocząć swoją akcję – i przy okazji zainicjować debatę na temat opodatkowania osób zamożnych.

Marlene Engelhorn chce rozdać 90 procent tego, co odziedziczyła, w ramach zakrojonej na kilka miesięcy inicjatywy „Guter Rat für Rückverteilung” (niem. Dobra Rada ds. Redystrybucji). Listy z zaproszeniem do dobrowolnego (i odpłatnego) udziału w akcji trafiły niedawno do dziesięciu tysięcy losowo wybranych mieszkańców Austrii.

W drodze kilkutygodniowych dyskusji grupa 50 osób ma wspólnie podjąć decyzję co do tego, na jakie cele przeznaczyć majątek Marlene Engelhorn. Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło jak dotąd kilkaset osób.

Austriacka milionerka: „Znajdę pracę i będę zarabiać jak 99 procent społeczeństwa”

Marlene Engelhorn uważa, że ze względu na fakt, iż urodziła się w bardzo zamożnej rodzinie, wygrała „los na loterii”. Czuje się zatem w obowiązku, by podzielić się swoim bogactwem z tymi, którym szczęście nie dopisało w takim stopniu jak jej.

W rozmowie z „Guardianem” przebywająca w Davos Engelhorn opisała swoje motywacje nieco szerzej. Austriacka milionerka wzywa państwa na całym świecie do podniesienia opodatkowania najbogatszych obywateli o jeden procent.

„Jest coś nie tak w dziedziczeniu milionów i nie płaceniu od tego podatku, podczas gdy osoba pracująca 40 godzin tygodniowo, a czasem więcej, mająca dwie prace i być może również dzieci, płaci podatek od swojej pracy” — mówi Engelhorn, która domaga się jednocześnie, aby w Austrii przywrócić podatek spadkowy.