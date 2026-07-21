Realizacja pracowni Edwarda Szewczyka dotyczy domu z lat 60., wybudowanego na skarpie w Sydney w Australii.
Kolejny Polak może zapisać na swoim koncie sukces w międzynarodowym konkursie architektonicznym i tym razem jest to działający w Australii architekt Edward Szewczyk. Metamorfozę willi na skarpie w Sydney według jego projektu doceniło jury tegorocznej edycji konkursu World Architecture Festival.
Organizatorzy prestiżowego konkursu architektonicznego World Architecture Festival 2026 ogłosili właśnie grono finalistów tegorocznej edycji konkursu. Są to projekty budynków ukończonych i znajdujących się na etapie koncepcji, a także wnętrz i projektów z dziedziny architektury krajobrazu. Na tak zwaną krótką listę konkursu dostało się łącznie 416 projektów z 37 krajów, w tym autorstwa takich renomowanych pracowni jak Foster + Partners, Herzog & de Meuron, Grimshaw i Nikken Sekkei.
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W kategorii „Ukończone domy i wille” w finale znalazła się kreatywna rozbudowa starego domu w St Ives pod Sydney, która rozwiązała problem zbyt małych okien. Autorami projektu są architekci z działającej od 2004 r. australijskiej pracowni Edward Szewczyk Architects and Associates, której założycielem jest architekt Edward Szewczyk – absolwent Uniwersytetu Śląskiego pracujący w Australii.
Realizacja zespołu pod kierownictwem Szewczyka dotyczy domu z lat 60., wybudowanego na skarpie w Sydney, na skraju Parku Narodowego Ku-ring-gai. Tradycyjny dom, jakich wiele na australijskich przedmieściach, był niedoświetlony, a co za tym idzie – odcięty od spektakularnych krajobrazów rozciągającego się przed nim rezerwatu.
Początkowo właściciele nieruchomości chcieli rozwiązać ten problem, powiększając drzwi i okna. W toku rozmów z zespołem Edwarda Szewczyka zdecydowano jednak o wybudowaniu loftu na szczycie budynku, który wpuściłby więcej światła do całego domu.
Ważnym elementem metamorfozy domu był fakt, że jego właściciele są miłośnikami gotowania. Architektom powierzono w związku z tym remont kuchni, a także stworzenie w domu dodatkowych miejsc do przechowywania i ekspozycji książek kucharskich.
W ramach projektu, który nazwano „Reaching the Sun”, czyli „Sięgając słońca”, powstała podłużna nadbudówka o powierzchni 35 m kw., mieszcząca miejsce do pracy oraz kącik wypoczynkowy. Całkowicie przeszklone okna wychodzą na loggię, z której rozciągają się wspaniałe widoki na Park Narodowy Ku-ring-gai.
Architekci wygospodarowali przy tym mnóstwo miejsca na książki, zgodnie ze zleceniem. Wnęki i półki umieszczono w jadalni, na klatce schodowej, a także w nowym lofcie – nisko, wzdłuż siedzisk pod ścianami. Cały dom utrzymano w jasnej kolorystyce z przewagą bieli i naturalnego drewna.
Dla kontrastu, w kuchni po remoncie dominują meble ze stali nierdzewnej. Ich zimny charakter przełamują elementy dekoracyjne w ciepłych, żywych barwach.
Spadzisty dach loftu, a także balustrady zaprojektowano tak, aby umożliwiały wprowadzenie do wnętrz domu jak najwięcej naturalnego światła. Dom zabezpieczono też przed częstymi w tym regionie pożarami, umieszczając balustrady ze stali nierdzewnej – zamiast tradycyjnego drewna.
Rozstrzygnięcie konkursu World Architecture Festival 2026 nastąpi w dniach 18-20 listopada 2026 r. Uroczystość ogłoszenia zwycięzców tegorocznej edycji konkursu odbędzie się w Broward County Convention Center w Fort Lauderdale na Florydzie.
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