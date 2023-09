Churchill miał tu swą kwaterę. Old War Office stał się oazą luksusu w Londynie

Efekt? Dawne biura mieszczą teraz 120 klimatycznych pokojów i apartamentów. W jednym z nich obradowała Rada Armii Wielkiej Brytanii, inny apartament nazwano na cześć Christine Granville, czyli słynnej polskiej tajnej agentki Krystyny Skarbek. Część The OWO zajmuje ponadto 85 prywatnych apartamentów.

Sala balowa w hotelu Raffles London. Materiały prasowe

W korytarzach i salach zachowano oryginalne marmurowe dekoracje, zaś takie nowe elementy jak dywany, zasłony czy oświetlenie zaprojektowano tak, aby wpisywały się w historyczny styl wnętrz i nawiązywały do ich militarnej przeszłości. W budynku znajduje się również spektakularna sala balowa na 600 osób, nie zabrakło też luksusowego spa, trzech barów i dziewięciu restauracji.

The Old War Office w Londynie: wojenna kwatera brytyjskich dowódców wojskowych

Budynek znany dziś jako The OWO wybudowano w 1906 roku w stylu baroku edwardiańskiego według projektu architekta Williama Younga. Od początku służył jako siedziba dowódców brytyjskiej armii.

Bar na dachu z widokiem na Londyn. Materiały prasowe

W latach 60. biura przeniesiono do innego budynku i przez wiele lat The OWO stał pusty – aż do przejęcia go przez indyjski koncern Hinduja Group w 2014 roku. Renowacja ruszyła dwa lata później, odbywała się we współpracy ze znanym, nieżyjącym już, francuskim architektem Thierrym Despontem, który zmarł w sierpniu tego roku.