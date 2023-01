Na 17 stycznia 2023 zaplanowano wirtualną konferencję prasową, której tematem miał być program Jeremy'ego Clarksona w serwisie Amazon Prime Video. Spotkanie jednak odwołano bez podania powodu.

Amerykański magazyn „Variety”, zwykle świetnie poinformowany i zorientowany w zawiłościach amerykańskiego showbiznesu, twierdzi, że Amazon zamierza rozstać się z Clarksonem i zakończyć oba jego programy dostępne obecnie w serwisie. Chodzi o „The Grand Tour” – motoryzacyjne show, które Brytyjczyk prowadzi wspólnie z Richardem Hammondem i Jamesem Mayem, a także solowy program Clarksona „Clarkson's Farm”.

„Nasze źródła informują, że serwis nie będzie dłużej współpracował z Clarksonem po zakończeniu emisji odcinków „The Grand Tour” i „Clarkson's Farm”, które już zostały zamówione” – pisze „Variety”. Zdaniem serwisu emisje odcinków już nakręconych potrwają do końca 2024 roku.

Przedstawciele Amazon Prime Video nie skomentowali tych informacji, nie odniósł się na razie do nich także Jeremy Clarkson. Zamieścił natomiast oświadczenie w serwisach społecznościowych. Dotyczy ono felietonu na temat Meghan Markle, żony księcia Harry'ego, syna obecnego króla Wielkiej Brytanii, Karola III.

Clarkson przeprasza za felieton o Meghan Markle

„Przepraszam za to, co napisałem w felietonie w „The Sun” o Meghan Markle. Jest mi bardzo przykro. (...). Zazwyczaj czytam komuś to, co napisałem zanim wyślę tekst do gazety, ale tym razem byłem w domu sam, a do tego śpieszyłem się. Więc kiedy skończyłem tekst, po prostu go wysłałem. A kiedy tekst się ukazał, mina wybuchła” – napisał Clarkson w oświadczeniu, które zamieścił na Instagramie.

Chodzi o felieton w „The Sun”, który Clarkson napisał o premierze programu „Harry i Meghan” w Netfliksie, będącym osobistą opowieścią obojga o ich życiu i doświadczeniach. Clarkson w swoim tekście zaatakował Markle. Napisał w nim między innymi, że „nie może spać, bo wyobraża sobie dzień, w którym Meghan zostanie zmuszona do tego, by paradować nago przez ulice każdego miasta w Wielkiej Brytanii, podczas gdy tłum, będzie skandował 'Wstyd!' i rzucał w jej kierunku odchodami”.

Tekst, który pojawił się w „The Sun” 16 grudnia 2022 roku, został usunięty ze strony dziennika, ale oburzenie wokół tego felietonu nie cichnie.

Clarkson wystosował też prywatne przeprosiny do księcia Harry'ego, ale nie do Meghan Markle, co potwierdził rzecznik księcia i księżnej Sussex. „25 grudnia pan Clarkson napisał bezpośrednio do księcia Harry'ego. Treść listu została utajniona. Choć publiczne przeprosiny zostały opublikowane, należy wciąż odnieść się do zjawiska publikowania artykułów, które szerzą nienawiść, niebezpieczne teorie spiskowe i mizoginię” – głosi oświadczenie Harry'ego i Meghan.