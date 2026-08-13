Duże przezroczyste szyby okien są często dla ptaków niewidzialnym zagrożeniem. Niejednokrotnie zdarza się, że zwierzęta, nie widząc szkła w oknach, z dużą prędkością uderzają w nie. Tego rodzaju wypadki natomiast bywają dla nich śmiertelne.

Czytaj więcej

Na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym łatwo o błąd, który może okazać się groźny w skutkach.
Jak jeździć
Jak użyć kierunkowskazu na łamanym pierwszeństwie? Kierowcy często się mylą

Zderzenia z szybami śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków

Na sprawę niedawno zwrócił uwagę niemiecki serwis rbb24. Przywołał przy tym szacunki Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU), z których wynika, że każdego roku w samym tylko Berlinie około czterech milionów ptaków pada ofiarą zderzeń z przeszkodami i szybami, co w większości przypadków kończy się śmiercią. W skali kraju liczba zderzeń może sięgać nawet 100 milionów.

Zwierzęta narażone są na zderzenia z szybami w budynkach mieszkalnych, szklanych biurowcach czy oranżeriach. Niebezpieczeństwo dla nich stanowią również przeszklone ekrany dźwiękochłonne i przystanki autobusowe. „Ptaki rzadko rozpoznają szklane tafle i dlatego nie postrzegają ich jako przeszkody” – zauważył serwis.

Jak wyjaśnił z kolei ekspert ds. ochrony ptaków w rozmowie z rbb24, rozwiązaniem mogą być środki budowlane, takie jak tzw. szkło bezpieczne dla ptaków. Jest to specjalnie przetworzone szkło budowlane i okienne, które już fabrycznie wyposażone jest w subtelne linie, punkty lub siatki. Na pierwszy rzut oka wzory te są niemal niewidoczne dla ludzi. Jednocześnie ptaki dostrzegają je bez problemu i są w stanie dzięki nim rozpoznać przeszkodę.

Czytaj więcej

Obiekt The Sea Wellness Resort w Międzyzdrojach znajduje się zaraz przy plaży
Apartamenty
Kolejny obiekt nad Bałtykiem wywołuje emocje. Nowy apartamentowiec stoi niemal na plaży

Białe linie na szybach mogą pomóc ptakom. Oto, jak je wykonać

Okazuje się jednak, że nie trzeba inwestować w specjalne szyby, aby pomóc ptakom dostrzegać przeszkody w postaci okien.

Od pewnego czasu coraz większą popularnością cieszy się trend samodzielnego malowania na szybach znaków, dzięki którym ptaki są w stanie w porę zauważyć przeszkodę i uniknąć zderzenia z nią. Metoda jest szybka, prosta i tania. Może ją zastosować każdy, kto chce pomóc ptakom. Oznaczenia można z powodzeniem wykonać za pomocą zmywalnych markerów lub farb.

Istnieją trzy popularne warianty malowania białych znaków na szybach:

  • poziome linie – o szerokości co najmniej 3 mm umieszczone w odstępach nie większych niż 3 cm,
  • pionowe linie – o szerokości minimum 5 mm w odstępach maksymalnie co 10 cm,
  • kropki – mogą z powodzeniem zastąpić linie, pod warunkiem, że zostaną umieszczone w podobnych odległościach jak one.

Malując białe oznaczenia na szybach, warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Zawsze powinny być one umieszczane na zewnętrznej stronie szyby, a nie od wewnątrz domu czy mieszkania. W tym drugim przypadku bowiem są one słabiej widoczne dla ptaków ze względu na odbicia, które powstają na powierzchni szkła.