Warto umieścić na oknach białe linie, które zapobiegają zderzeniom ptaków z szybami
Duże przezroczyste szyby okien są często dla ptaków niewidzialnym zagrożeniem. Niejednokrotnie zdarza się, że zwierzęta, nie widząc szkła w oknach, z dużą prędkością uderzają w nie. Tego rodzaju wypadki natomiast bywają dla nich śmiertelne.
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Na sprawę niedawno zwrócił uwagę niemiecki serwis rbb24. Przywołał przy tym szacunki Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU), z których wynika, że każdego roku w samym tylko Berlinie około czterech milionów ptaków pada ofiarą zderzeń z przeszkodami i szybami, co w większości przypadków kończy się śmiercią. W skali kraju liczba zderzeń może sięgać nawet 100 milionów.
Zwierzęta narażone są na zderzenia z szybami w budynkach mieszkalnych, szklanych biurowcach czy oranżeriach. Niebezpieczeństwo dla nich stanowią również przeszklone ekrany dźwiękochłonne i przystanki autobusowe. „Ptaki rzadko rozpoznają szklane tafle i dlatego nie postrzegają ich jako przeszkody” – zauważył serwis.
Jak wyjaśnił z kolei ekspert ds. ochrony ptaków w rozmowie z rbb24, rozwiązaniem mogą być środki budowlane, takie jak tzw. szkło bezpieczne dla ptaków. Jest to specjalnie przetworzone szkło budowlane i okienne, które już fabrycznie wyposażone jest w subtelne linie, punkty lub siatki. Na pierwszy rzut oka wzory te są niemal niewidoczne dla ludzi. Jednocześnie ptaki dostrzegają je bez problemu i są w stanie dzięki nim rozpoznać przeszkodę.
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Okazuje się jednak, że nie trzeba inwestować w specjalne szyby, aby pomóc ptakom dostrzegać przeszkody w postaci okien.
Od pewnego czasu coraz większą popularnością cieszy się trend samodzielnego malowania na szybach znaków, dzięki którym ptaki są w stanie w porę zauważyć przeszkodę i uniknąć zderzenia z nią. Metoda jest szybka, prosta i tania. Może ją zastosować każdy, kto chce pomóc ptakom. Oznaczenia można z powodzeniem wykonać za pomocą zmywalnych markerów lub farb.
Istnieją trzy popularne warianty malowania białych znaków na szybach:
Malując białe oznaczenia na szybach, warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Zawsze powinny być one umieszczane na zewnętrznej stronie szyby, a nie od wewnątrz domu czy mieszkania. W tym drugim przypadku bowiem są one słabiej widoczne dla ptaków ze względu na odbicia, które powstają na powierzchni szkła.
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