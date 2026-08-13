Duże przezroczyste szyby okien są często dla ptaków niewidzialnym zagrożeniem. Niejednokrotnie zdarza się, że zwierzęta, nie widząc szkła w oknach, z dużą prędkością uderzają w nie. Tego rodzaju wypadki natomiast bywają dla nich śmiertelne.

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Zderzenia z szybami śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków

Na sprawę niedawno zwrócił uwagę niemiecki serwis rbb24. Przywołał przy tym szacunki Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU), z których wynika, że każdego roku w samym tylko Berlinie około czterech milionów ptaków pada ofiarą zderzeń z przeszkodami i szybami, co w większości przypadków kończy się śmiercią. W skali kraju liczba zderzeń może sięgać nawet 100 milionów.

Zwierzęta narażone są na zderzenia z szybami w budynkach mieszkalnych, szklanych biurowcach czy oranżeriach. Niebezpieczeństwo dla nich stanowią również przeszklone ekrany dźwiękochłonne i przystanki autobusowe. „Ptaki rzadko rozpoznają szklane tafle i dlatego nie postrzegają ich jako przeszkody” – zauważył serwis.

Jak wyjaśnił z kolei ekspert ds. ochrony ptaków w rozmowie z rbb24, rozwiązaniem mogą być środki budowlane, takie jak tzw. szkło bezpieczne dla ptaków. Jest to specjalnie przetworzone szkło budowlane i okienne, które już fabrycznie wyposażone jest w subtelne linie, punkty lub siatki. Na pierwszy rzut oka wzory te są niemal niewidoczne dla ludzi. Jednocześnie ptaki dostrzegają je bez problemu i są w stanie dzięki nim rozpoznać przeszkodę.

Białe linie na szybach mogą pomóc ptakom. Oto, jak je wykonać

Okazuje się jednak, że nie trzeba inwestować w specjalne szyby, aby pomóc ptakom dostrzegać przeszkody w postaci okien.

Od pewnego czasu coraz większą popularnością cieszy się trend samodzielnego malowania na szybach znaków, dzięki którym ptaki są w stanie w porę zauważyć przeszkodę i uniknąć zderzenia z nią. Metoda jest szybka, prosta i tania. Może ją zastosować każdy, kto chce pomóc ptakom. Oznaczenia można z powodzeniem wykonać za pomocą zmywalnych markerów lub farb.

Istnieją trzy popularne warianty malowania białych znaków na szybach:

poziome linie – o szerokości co najmniej 3 mm umieszczone w odstępach nie większych niż 3 cm,

pionowe linie – o szerokości minimum 5 mm w odstępach maksymalnie co 10 cm,

kropki – mogą z powodzeniem zastąpić linie, pod warunkiem, że zostaną umieszczone w podobnych odległościach jak one.

Malując białe oznaczenia na szybach, warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Zawsze powinny być one umieszczane na zewnętrznej stronie szyby, a nie od wewnątrz domu czy mieszkania. W tym drugim przypadku bowiem są one słabiej widoczne dla ptaków ze względu na odbicia, które powstają na powierzchni szkła.