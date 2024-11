Na ścianach i suficie znalazła się z kolei złamana, „mączna” biel, która dodaje lokalowi lekkości i przestrzeni. Można powiedzieć, że nawiązuje też do produktu, wokół którego przez wieki koncentrowała się działalność na Wyspie Młyńskiej – czyli mąki.

Nawiązania do produkcji mąki i pieczywa przemycono również w teksturze tynku – za sprawą pionowych żłobień, kojarzących się z kamieniem młyńskim, w którym rozciera się ziarno. Oprócz tego, kuchnia w lokalu jest otwarta, zaś we wnętrzu umieszczono stalowe elementy, co przybliża klientom i gościom lokalu proces produkcji pieczywa.

ONI Studio

Oprócz „Wody” w gronie zwycięzców w ramach Restaurant & Bar Design Awards 2024 znalazł się jeszcze jeden projekt z Polski. W kategorii „Aranżacja powierzchni”, w której nagrody przyznaje się najlepszym koncepcjom wykorzystania powierzchni ścian, podłóg i sufitów, zwyciężyła wielofunkcyjna przestrzeń eventowa „LookUp” z Warszawy.