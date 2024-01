Konkursowe jury w swoim werdykcie opisało projekt jako „rozwiązanie problemu, który zrozumie każdy, kto podróżuje samolotami”. „Chodzi mianowicie o to, by po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa nie chodzić bez butów, z porozrzucanymi rzeczami i znaleźć sobie miejsce, w którym można spokojnie usiąść” – czytamy.

„To, co wydaje się proste, ukazuje wiele bogactwa. Kiedy myślimy o projektach transportowych i infrastrukturalnych – szczególnie tych na lotniskach i innych głównych obiektach tranzytowych –zwykle myślimy o megaprojektach, które kosztują miliony czy miliardy dolarów, a ich realizacja zajmuje lata. Istnieją jednak projekty innego rodzaju, które zapewniają społeczeństwu kapitał transformacyjny, a które można zrealizować w znacznie krótszym czasie i za mniejsze koszty” – czytamy na stronie internetowej AIANY.

„Tego typu projekty mają bardziej ludzką skalę i bezpośrednio wpływają na przepływ pasażerów, doświadczenie klienta i ogólny komfort. Projekt w terminalu C międzynarodowego lotniska Newark Liberty (EWR) to właśnie taki projekt. Jego celem było zainstalowanie szeregu nowych, specjalnie zaprojektowanych ławek tuż za strefą kontroli bezpieczeństwa” – dodano i zauważono, że ławki te umożliwiają pasażerom spokojne schowanie swoich rzeczy po kontroli z dala od bardzo ruchliwego korytarza w strefie operacyjnej lotniska. „Wcześniej pasażerowie nie mieli na to miejsca, co zmuszało wszystkich – w tym niepełnosprawnych, osoby starsze czy pasażerów z dziećmi – do siedzenia na podłodze lub gdziekolwiek, gdzie tylko było to możliwe” – stwierdziło jury.

Czytaj więcej Architektura Biurowiec na najdroższej działce świata gotowy. 3 mld dolarów za dawny parking Budowa zaprojektowanego przez biuro Zaha Hadid Architects wieżowca na najdroższej działce na świecie, dobiega końca. Drapacz chmur stanął w Hongkongu i zastąpił wielopoziomowy parking, który przed laty znajdował się tym terenie.

AIANY Design Awards – prestiżowy konkurs dla architektów z Nowego Jorku

Jury doceniło jednak także sam projekt podstawy ławki, za który odpowiada firma architektoniczna HNTB z Missouri. Wizualnie rewelacyjnie pasuje on bowiem do wyglądu nowego terminala. „Silnie wiąże się także z miastem Newark” – podkreślono w uzasadnieniu decyzji.

Organizowane przez American Institute of Architects (AIA) AIANY Design Awards to coroczne nagrody przyznawane w uznaniu doskonałości w dziedzinie projektowania architektonicznego. AIANY to nowojorski oddział American Institute of Architects (AIA), jednej z najważniejszych organizacji architektonicznych w Stanach Zjednoczonych.