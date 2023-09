Bar w browarze Janusza Palikota powalczy o tytuł najładniejszego na świecie

Grono ekspertów z dziedziny architektury wnętrz doceniło projektu baru „Taproom” w należącym do przedsiębiorcy i polityka Janusza Palikota Browarze Tenczynek.

Projekt wnętrza baru dostał się na listę wyróżnionych realizacji międzynarodowego konkursu architektonicznego Dezeen Awards 2023 w kategorii „Wnętrza restauracji i barów”. Organizatorem konkursu jest magazyn „Dezeen”, poświęcony architekturze i designowi.

Bar w browarze Tenczynek należącym do Janusza Palikota wyróżniony

W barze „Taproom” w Browarze Tenczynek można nie tylko spróbować lokalnych trunków i coś do nich przekąsić, ale również dokładnie obejrzeć urządzenia, które wykorzystuje się do produkcji piwa i wódki. Głównymi elementami dekoracyjnymi wnętrza pubu są efektowne urządzenia do destylacji, alembiki i zbiorniki, które umieszczono we wnęce za szklaną ścianą.

Właścicielem browaru jest Janusz Palikot, który w 2018 roku odkupił go od innego polityka, Marka Jakubiaka. Za projekt wnętrza pubu „Taproom” odpowiada warszawska pracownia architektoniczna Projekt Praga. Budowę multitapu zakończono w 2021 roku.