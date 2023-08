W należącym do Ikei laboratorium innowacji Space10 w Kopenhadze narodziły się pomysły na takie flagowe produkty szwedzkiego giganta branży meblowej jak roślinne klopsiki, aplikacja na smartfona, którą Tim Cook, prezes firmy Apple, nazwał „przyszłością robienia zakupów”, a także szereg innowacyjnych mebli i innych konstrukcji. Zespół pracowni ogłosił właśnie, że po prawie dekadzie kończy działalność

1 września 2023 roku dobiegnie końca licząca prawie dziesięć lat historia laboratorium innowacji marki Ikea, które funkcjonowało pod nazwą Space10. W kręgu zainteresowań pracującego w nim zespołu specjalistów z różnych dziedzin i krajów znajdowały się wyzwania, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo: urbanizacja, niedobór zasobów, zmiany klimatyczne, dostęp do żywności czy samotność.

Space10 to prywatna firma, która powstała w 2014 roku z inicjatywy prezesa firmy Inter Ikea Systems B.V., Torbjörna Lööfa. Celem działalności pracowni było zwiększenie innowacyjności szwedzkiej marki.

„Space10 nigdy nie miało trwać wiecznie. Powstaliśmy, aby zainicjować silniejszą kulturę innowacyjności w Ikei i dziś jesteśmy dumni widząc, jak rozkwitają tu innowacyjne inicjatywy. Czujemy więc, że to odpowiedni moment, aby pozwolić Ikei kontynuować to, co razem rozpoczęliśmy i ruszyć dalej, po nowe przygody” – napisał zespół Space10 na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.