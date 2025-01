Najlepiej zarabiający influencer na świecie chce kupić TikToka. Ma już inwestora

MrBeast to internetowy fenomen. Ma 27 lat, a zbudował prawdziwe medialne imperium o zasięgu globalnym. Społeczność jego fanów jest ogromna i liczy 346 milionów osób, a Jimmy Donaldson (tak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko) uchodzi za najlepiej zarabiającego twórcę internetowego, co w świecie czołowych influencerów, czerpiących gigantyczne dochody z tworzonych przez siebie treści, stanowi wynik imponujący. Wygląda jednak na to, że Donaldson chciałby zacząć nowy rozdział w swoim życiu – i przeistoczyć się z twórcy contentu we właściciela jednej z najpotężniejszych platform społecznościowych.



Kto kupi TikToka? Pojawił się nowy chętny

Przyjęta w kwietniu 2024 roku w USA ustawa zmusza do sprzedaży przez chińską spółkę ByteDance udziałów w amerykańskim oddziale TikToka, w przeciwnym razie platformie groził zakaz funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych. TikTok przegrał sprawę apelacyjną i 19 stycznia przestał działać z USA, a 170 milionów użytkowników straciło dostęp do platformy, z której korzystali na co dzień.

Donald Trump opóźnił wejście w życie tej decyzji swoim rozporządzeniem z 20 stycznia i tym samym przywrócił działanie serwisu w USA. Nie zrezygnował jednak z żądania sprzedaży udziałów w serwisie inwestorom z USA. O tym, kto kupi TikToka, spekuluje się od pewnego czasu. Trump wskazał niedawno, że mógłby to być Elon Musk, w porozumieniu z Larrym Ellisonem, innym z amerykańskich miliarderów.

Niespodziewanie chęć przejęcia udziałów w TikToku zadeklarował także Jimmy Donaldson czyli MrBeast. Partnerem Donaldsona w tej transakcji miałby być między innymi amerykański przedsiębiorca internetowy Jesse Tinsley, twórca m.in. serwisu employer.com.