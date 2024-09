„Najbardziej lubiany człowiek w internecie” ma kłopoty. Pozew na 54 strony

BBC informuje, że znaczna część treści pozwu, liczącego 54 strony, jest utajniona, ale zarzuty dotyczą między innymi niewłaściwego żywienia i doprowadzania do przemęczenia uczestników reality show. Są także fragmenty dotyczące „przyzwolenia na powstanie kultury molestowania seksualnego poprzez tworzenie wrogiego środowiska pracy”.

BBC przypomina, że kilka tygodni temu amerykański dziennik „New York Times” opublikował rozmowy z kilkunastoma uczestnikami programu produkowanego przez firmę Donaldsona. Zgodnie mieli oni przyznawać, że kilka osób biorących udział w programie trafiło do szpitala, a uczestników zmuszano np. do wielogodzinnego wysiłku bez dostępu do jedzenia.

Kim jest MrBeast?

Jimmy Donaldson urodził się 7 maja 1998 roku w Wichita w amerykańskim stanie Kansas. Jako nastolatek zdecydował, że chce zostać youtuberem. Dla tej kariery porzucił naukę i skupił się na tworzeniu treści wideo. Jego pierwszy kanał na Youtube poświęcony był grze Minecraft.

Sukces przyszedł, gdy zaczął nagrywać filmy, w których podejmował nietypowe wyzwania. Odliczał na przykład przed kamerą od 1 do 100 tysięcy, próbował pobić rekord świata w długości przejazdu Uberem albo przed kamerą przez wiele godzin słuchał ogłupiającej piosenki. Ten format „chwycił”, a MrBeast błyskawicznie zaczął wykorzystywać potencjał, który odkrył. To przełożyło się na dużą popularność w serwisie Youtube.

Prawdziwy przełom przyszedł jednak, gdy MrBeast wpadł na kolejny pomysł: postanowił przed kamerą rozdawać ludziom pieniądze, zazwyczaj bardzo duże – zostawiał np. w restauracji napiwek w postaci sztabek złota. Z czasem rozdawał już nie tylko pieniądze, ale i domy, jachty czy samochody.

Tego typu projekty wywindowały go na czoło listy najpopularniejszych youtuberów na świecie. Dzisiaj jest w tym zestawieniu numerem 1: jego główny kanał śledzi 317 milionów osób, pozostałe – po kilkadziesiąt milionów.