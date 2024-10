8 października 2024 roku w Muzeum Polin w Warszawie odbędzie się 5. edycja konferencji Business Fashion Environment Summit organizowana przez „Vogue Polska” we współpracy z Boston Consulting Group. Temat tegorocznego wydarzenia to zagadnienia zrównoważonego rozwoju w czasach gwałtownych przemian – w światowej gospodarce, ale też w myśleniu konsumentek i konsumentów.

2023 roku branża modowa osiągnęła globalne przychody rzędu 1,7 biliona dolarów, wnosząc 2% do światowego PKB. Jednak mimo stabilnego wzrostu, sektor ten zmaga się z szeregiem wyzwań, które przesądzą o jego przyszłości. Tegoroczny raport Boston Consulting Group i „Vogue Polska”, zatytułowany „Multifocus Tomorrow: Exploring New Dynamics in Fashion”, który zostanie przedstawiony podczas Business Fashion Environment Summit, to obraz najbardziej istotnych trendów i wyzwań, mających wpływ na branżę mody.

Uczestnicy wydarzenia będą też w tym roku dyskutować na temat zarządzania w okresie głębokich zmian prawnych mających wpływ na branżę, a także w czasach poważnych wstrząsów na arenie międzynarodowej i szybkich zmian klimatycznych.

W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jeszcze większego znaczenia nabiera budowanie wzajemnych relacji w przemyśle modowym. Nie zabraknie więc dyskusji na temat zrównoważonego pozyskiwania surowców, transparentności łańcuchów dostaw, czy kompleksowego spojrzenia na ekosystem w branży mody – elastyczny, zdolny do adaptacji, odporny na wstrząsy i, co równie istotne, działający etycznie.

Gośćmi konferencji w tym roku będą przedstawiciele takich marek jak Ganni, Veja, Pangaia i Bevza, a także zaproszeni eksperci i osoby ze świata mediów. Ostatnie bilety są dostępne na stronie wydarzenia.