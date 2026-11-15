Choć projekt zakładał regularną modernizację kapsuł co ćwierć wieku, w praktyce budynek stał w nienaruszonym stanie do 2022 r. Futurystyczna wizja napotkała na bariery techniczne i finansowe. Jej historię przypomina portal Futurebeat.pl.

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Budynek wzniesiony w 30 dni stał się legendą

Oddany do użytku w 1972 r. w okręgu Chūō w stolicy Japonii wieżowiec Nakagin Capsule Tower zaprojektował japoński architekt Kishō Kurokawa. Budowla od początku wyglądała jak wizja z przyszłości. Jej konstrukcja była niezwykle prosta w montażu – do centralnego, żelbetowego rdzenia oraz fundamentów przymocowano 140 stalowych kapsuł, które pełniły funkcję niewielkich mieszkań i biur.

Dzięki gotowym prefabrykatom sam montaż budynku zajął zaledwie 30 dni. Idea japońskiego metabolizmu w architekturze zapoczątkowana w latach 60. w Tokio zakładała traktowanie budynków i całych miast jak żywych, ewoluujących organizmów. Zgodnie z nią założono, że żywotność pojedynczej kapsuły wyniesie 25 lat – po tym czasie, miała być łatwo odłączana i serwisowana lub zastępowana zupełnie nowym modułem.

Nakagin Capsule Tower w 2022 r. Foto: Shutterstock

Nowatorska teoria nie zadziałała w praktyce

Wizja łatwej i taniej konserwacji okazała się w zderzeniu z rzeczywistością całkowicie utopijna. Przez równe pół wieku istnienia budynku nie przeprowadzono ani jednej planowej wymiany kapsuły, przez co każda z nich dwukrotnie przekroczyła swój zakładany okres eksploatacji.

Na przeszkodzie stanęły bariery nie do pokonania. Aby zdemontować pojedynczą kapsułę znajdującą się na niższych piętrach, konieczne było wcześniejsze odłączenie modułów zawieszonych bezpośrednio nad nią. Poza tym każda operacja wymagała zgody wszystkich właścicieli sąsiednich lokali oraz ustalenia wspólnego terminu prac, co w praktyce okazało się niewykonalne.

Kapsuła z Nakagin Capsule Tower wystawiona w galerii sztuki w Tokio Foto: Shutterstock

Drugie życie kapsuł po rozbiórce wieżowca

Z upływem dekad koszty produkcji i wymiany pojedynczych modułów mocno wzrosły, a wartość atrakcyjnej działki w centrum Tokio znacznie przewyższyła tę coraz bardziej niszczejącego budynku.

Ze względu na pogarszający się stan techniczny budynku, w 2022 r. – 50 lat po jego wzniesieniu – zapadła decyzja o rozbiórce Nakagin Capsule Tower. Dzięki lokalnemu towarzystwu historii architektury udało się uratować przed utylizacją 23 stalowe kapsuły, które poddano renowacji i przekazano do muzeów oraz instytucji kultury na całym świecie.