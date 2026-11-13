Zmiany w centrum Warszawy obejmują trzy wieżowce, które przez lata były charakterystycznymi punktami na mapie stolicy. Pierwszym z nich jest Ilmet przy al. Jana Pawła II 15, oddany do użytku w 1997 r. Budynek miał 22 kondygnacje i był rozpoznawalny przede wszystkim dzięki obrotowemu logo Mercedesa na dachu. W 2026 r. wznowiono jego rozbiórkę, która wcześniej była przez kilka lat wstrzymana.

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W miejscu Ilmetu, jak donosi serwis Nowa Warszawa, Skanska planuje budowę wieżowca Warsaw One o wysokości do 188 metrów. Projekt przygotowuje pracownia Epstein. Nowy obiekt będzie znacznie wyższy od dotychczasowego biurowca.

Do rozbiórki przeznaczono również Intraco przy ul. Stawki 2. Wieżowiec powstał w latach 1973–1975 według projektu szwedzkiego architekta Petera Diebitscha. W latach 1975–1978 był najwyższym biurowcem Warszawy. Pierwotnie jego elewację pokrywały ceramiczne płytki, które podczas modernizacji w 1998 r. zastąpiono szklaną fasadą.

Polski Holding Nieruchomości chce zastąpić budynek nowym obiektem Intraco Prime. Zachowa on wysokość około 107 metrów, ale będzie miał 23 kondygnacje zamiast dotychczasowych 39. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2027 r., a jej zakończenie na 2030 r. Próby wpisania starego Intraco do rejestru zabytków zakończyły się niepowodzeniem. We wrześniu 2026 r. konserwator zabytków podtrzymał odmowę objęcia obiektu ochroną.

Pekao Tower także zostanie wyburzony

Trzecim wieżowcem, który zniknie z krajobrazu stolicy, jest Pekao Tower przy ul. Grzybowskiej 53/57. Budynek powstał w latach 1991–1993, ma około 85 metrów wysokości i przez ponad trzy dekady był związany z Bankiem Pekao. Pod koniec 2025 r. nieruchomość kupiła spółka Echo Investment za 86 mln zł netto.

15 października 2026 r. prezydent Warszawy wydał pozwolenie na rozbiórkę biurowca. Inwestor zamierza wybudować w tym miejscu nowy obiekt o wysokości około 90 metrów, oferujący 19,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Za projekt odpowiada pracownia Kuryłowicz + Architekci. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2029 r., a jej szacowany koszt wynosi około 330 mln zł.