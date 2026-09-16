Ogromne zapadlisko pochłonęło podjazd prowadzący do posiadłości Nicolasa Cage’a w Malibu
Jak informuje portal Page Six, w miejscu, w którym wcześniej znajdował się podjazd do domu aktora, obecnie widać olbrzymią dziurę. Powstała ona w wyniku osunięcia się do głębokiego leja popękanego asfaltu i betonu. Krawędzie dziury zabezpieczono, a na miejscu pojawili się strażacy, pracownicy techniczni oraz przedstawiciele firmy gazowniczej.
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Strażacy przyjechali pod rezydencję we wtorek (8 września) rano po otrzymaniu zgłoszenia o możliwym uszkodzeniu głównego gazociągu. Według lokalnej stacji KTLA zapadlisko ma około 9 na 9 metrów, a prawdopodobną przyczyną jego powstania jest erozja wybrzeża.
Pracownicy firmy gazowniczej zajęli się przywracaniem sprawności instalacji. Pomimo rozmiaru zniszczeń nie zarządzono ewakuacji. W chwili powstania leja w budynku najprawdopodobniej nikogo nie było.
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Jak donosi portal Page Six, Nicolas Cage kupił dom w 2024 r. za 10,5 mln dol.. Posiadłość ma około 372 mkw. i została zbudowana w latach 90. Nieruchomość oferuje widok na ocean oraz prywatny taras na dachu. Z relacji KTLA wynika, że budynek prawdopodobnie był w trakcie remontu.
Lej powstał po intensywnych opadach deszczu w rejonie Los Angeles. Ponadto na południowym wybrzeżu Kalifornii występowały w tym czasie wysokie fale spowodowane huraganem Marie.
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