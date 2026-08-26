Figura tzw. Matki Całej Azji — Wieży Pokoju znajduje się w mieście Batangas na wyspie Luzon w północno-zachodniej części Filipin. To najwyższa figura Matki Boskiej na naszym globie. Jednak nie tylko to świadczy o wyjątkowości tej statui — jej wnętrza mieszczą kaplice, sale konferencyjne, a nawet restaurację.

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Mother of All Asia — Tower of Peace w Batangas: najwyższy pomnik Matki Boskiej na świecie

Mother of All Asia — Tower of Peace, czyli po polsku: Matka Całej Azji — Wieża Pokoju, góruje nad południowymi rubieżami miasta Batangas na Filipinach. Wysokość obiektu, która wynosi ponad 98 m czyni Matkę Całej Azji siódmą najwyższą statuą na świecie. Wysokość figury stanowi ekwiwalent 33 pięter, co ma symbolizować długość życia Jezusa Chrystusa.

To ogromna skala jak na obiekt tego typu. Dla porównania, figura Matki Boskiej w Konotopiu — najwyższa tego rodzaju statua w Europie — liczy zaledwie ok. 55 m.

Inne, dobrze znane przez Polaków chrześcijańskie kolosy — statua Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro oraz Jezus Chrystus Król Wszechświata ze Świebodzina — są jeszcze niższe. Ich wysokości wynoszą odpowiednio 38 i 48 m. Skromnie wypada na tym tle również laicka, ale nie mniej słynna Statua Wolności, która mierzy 46 m (bez cokołu).

Matka Całej Azji to właściwie w pełni funkcjonalny budynek. Można do niego nie tylko wejść, ale również wziąć udział w mszy w jednej z dwóch znajdujących się we wnętrzu statui kaplic, zorganizować konferencję, a nawet zjeść w restauracji. W obiekcie działa też sklep z dewocjonaliami i pamiątkami

Historia powstania figury Matki Boskiej z Batangas

Historia figury Matki Całej Azji była dość podobna do tej w przypadku Matki Boskiej z Konotopia. Fundatorem obiektu również jest prywatna osoba – Herminigildo (Dodo) Mandanas, właściciel firmy AbaCore Capital Holdings, który od 2025 r. będzie pełnił również funkcję burmistrza miasta Batangas.

Obszar, na którym z inicjatywy Mandanasa wybudowano kompleks dla pielgrzymów Montemaria International Pilgrimage and Conference Centre ze słynną statuą, firma Mandanasa kupiła w 1991 r. Miejsce to pomyślano jako cel pielgrzymek dla wiernych z całego świata, statua Matki Całej Azji stanowi symbol jedności i pokoju dla wszystkich ludzi.

Budowa Matki Całej Azji — Wieży Pokoju ruszyła w 2014 r. i trwała siedem lat. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 7 grudnia 2021 r., co zbiegło się z 500. rocznicą chrystianizacji Filipin, a także otwarcia tego kraju na świat.

Za wygląd rąk i twarzy Matki Boskiej odpowiada znany, nieżyjący już filipiński rzeźbiarz Ed Castrillo, który pracował nad tymi elementami statui już znacznie wcześniej, bo w latach 2008-2010. Koronę figury zdobi 12 gwiazd, które reprezentują 12 apostołów Jezusa Chrystusa. Obiekt posiada ponadto 12 fundamentów symbolizujących 12 plemion Izraela.

Aby dostać się na sam szczyt, czyli do korony Matki Całej Azji, gdzie znajduje się panoramiczny punkt widokowy, można pokonać 420 stopni. Można, ale na szczęście nie trzeba, bo osoby, które nie chcą lub nie są w stanie dotrzeć pieszo na samą górę, mają do dyspozycji trzy windy. Wstęp do wnętrza Matki Całej Azji jest bezpłatny.