Szpital, który nie tylko oferuje nowoczesne metody leczenia, ale który również pięknie wygląda – takie ma być właśnie Europejskie Centrum Rodziny w Sopocie. Dwa nowe budynki, które zbudowano w ramach kolejnego etapu rozbudowy centrum, otrzymały właśnie nagrodę jury w ramach cenionego międzynarodowego konkursu architektonicznego A+ Awards.

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A+ Awards. Nagroda dla Kompleksu Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie

Na pięciohektarowej działce w Sopocie, w odległości 400 metrów od plaży, rozbudowuje się kompleks Europejskiego Centrum Rodziny. Wcześniej znajdowały się tu niedostępne i zaniedbane nieużytki.

Teraz to miejsce przechodzi gruntowną transformację według projektu architektów z warszawskiej pracowni FAAB Architektura. Należące do kompleksu dwa nowe budynki o nazwie Fala 4 i Fala 5 doceniło jury konkursu A+ Awards, którego organizatorem jest znany branżowy magazyn Architizer. Obiektom przyznano nagrodę jurorów w kategorii „Szpitale i centra opieki zdrowotnej”.

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ECR w Sopocie zapewnia pacjentom opiekę przed zabiegiem i rekonwalescencję po zabiegu, wykorzystując holistyczny program rehabilitacji. Znajduje się tu laboratorium analityczne, przychodnia ambulatoryjna i szpital.

Celem architektów było zaprojektowanie kompleksu, który nie będzie wyglądał jak „zwykły” szpital, co wpisuje się we wspomniane holistyczne podejście do opieki nad pacjentem. Infrastrukturę medyczną dyskretnie ukryto przed oczami pacjentów – dla ich większego komfortu.

Pełnej funkcjonalności towarzyszy kreatywna architektura budynków, których bryły nawiązują do fal morskich. Architekci inspirowali się też cyklem fotografii nadmorskich krajobrazów „AquaViva” autorstwa Pierre’a Carreau.

Funkcjonalnym i zarazem symbolicznym elementem budynków jest biały aluminiowy panel na elewacji. Perforacje w panelu mają formę Kwiatu Życia – starożytnego symbolu znanego w Egipcie, Indiach i w kulturze Majów, któremu przypisywano uzdrawiającą moc.

Ekran z aluminium jest nie tylko efektowny, ale też chroni budynek przed nagrzewaniem się. Wyposażono go w okiennice, które można otworzyć w razie potrzeby.

ECR w Sopocie: szpital, który nie wygląda jak szpital

Budynek Fala 4 mieści 35 pokojów dla pacjentów, restaurację i pomieszczenia rehabilitacyjne. Fala 5 zawiera komorę hiperbaryczną i kriogeniczną, sale do terapii ruchem i gabinety wyposażone w nowoczesne, specjalistyczne urządzenia. Osiem pokojów dla pacjentów znajduje się na najwyższym piętrze.

Aby zwiększyć komfort pacjentów, każdy pokój ma inny wystrój, który zupełnie nie przypomina typowych szpitalnych sal. Pokoje, w których nie zabrakło miłych dla oka kolorów, wyposażono w meble projektu biura FAAB Architektura i dekoracyjne przepierzenia z drewna autorstwa artysty Jacka Wydrzyńskiego. Barierki balkonów zaprojektowano z kolei tak, aby zapewniały pacjentom prywatność i chroniły wnętrza pokojów przed wzrokiem osób z zewnątrz.

W ramach budowy ECR w Sopocie zagospodarowano również przestrzeń wokół budynków. Obsadzono ją lokalnymi roślinami, które pacjenci mogą oglądać z okien i balkonów swoich pokojów.

Jury konkursu A+ Awards przyznało nagrodę jeszcze jednemu projektowi z Polski. Wyróżnienie w kategorii „Niskie budynki biurowe” powędrowało do wielokrotnie nagradzanego, niewielkiego biurowca Gambit Office w Gliwicach.