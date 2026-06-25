Znajdujący się w jednej z centralnych dzielnic Detroit historyczny budynek dworca Michigan Central Station odzyskał dawny blask dzięki gruntownej renowacji. Prace sfinansował koncern motoryzacyjny Ford, który kupił i zaadaptował ponad stuletni budynek wraz z otaczającym go terenem na swój kampus oraz ogólnodostępne przestrzenie publiczne.

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Przed trwającą sześć lat renowacją 18-piętrowy obiekt przez trzy dekady popadał w coraz większą ruinę. Jego wnętrza, które ponad 110 lat temu zaprojektowano w stylu art nouveau, długo były jedynie echem dawnego splendoru.

Zdewastowany, pokryty graffiti dworzec nadal cieszył się dużą popularnością – zarówno wśród miłośników urbeksu, jak i filmowców. Na terenie Michigan Central Station kręcono zdjęcia do takich filmów jak „8 Mila”, „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” czy „Transformersi”.

Słynny opuszczony dworzec w nowej roli

Odrestaurowany obiekt ponownie otwarto w czerwcu 2024 r. Rok później ogłoszono, że kilka pięter budynku zajmie luksusowy hotel o nazwie „NoMad Detroit” działający pod egidą sieci Hilton. Jego otwarcie planuje się na 2027 r.

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Mieszczący około 180 pokojów (w tym 30 luksusowych apartamentów) hotel zajmie pięć najwyższych kondygnacji w zachodniej części budynku. We współpracy z lokalnymi artystami i rzemieślnikami jego wnętrza zostaną odrestaurowane z zachowaniem historycznych dekoracji i elementów konstrukcyjnych.

Foto: Jeff Kowalsky/Bloomberg

W ramach przekształcenia części budynku na hotel renowację przejdą też dawna restauracja i hangar. Po remoncie będą tu działać lokale gastronomiczne. W hotelu będzie można też skorzystać między innymi z luksusowego spa.

Michigan Central Station: najsłynniejszy opuszczony dworzec na świecie

Dworzec Michigan Central Station wybudowano w 1913 r. Autorami projektu budynku byli architekci z biur Warren & Wetmore i Reed & Stem. Ci sami, którzy zaprojektowali słynny dworzec Grand Central w Nowym Jorku.

Foto: Jeff Kowalsky/Bloomberg

Dla Detroit – wówczas czwartego najludniejszego miasta Stanów Zjednoczonych i prężnie rozwijającego się ośrodka przemysłu motoryzacyjnego – były to początki zaledwie kilku dekad świetności. Budynek Michigan Central Station, z monumentalnymi kolumnami i dekoracjami w hali głównej, miał być symbolem dynamicznego rozwoju miasta.

W latach 50. Detroit zaczęło podupadać, rosło bezrobocie, a mieszkańcy ośrodka zaczęli masowo opuszczać go w poszukiwaniu lepszego życia gdzie indziej. Na przestrzeni kolejnych 30 lat również Michigan Central Station stopniowo wygaszało swoją działalność. Ostatni pociąg odjechał z ikonicznej stacji w Detroit w 1988 r. Budynek szybko stał się squatem. Wykradziono z niego też wszystkie elementy, które miały jakąkolwiek wartość.

Foto: Jeff Kowalsky/Bloomberg

Po renowacji obiekt stał się centrum badań i rozwoju marki Ford. Znajdują się tu również biura wielu międzynarodowych korporacji i małych startupów. W ciągu ostatniego roku przez ogólnodostępne przestrzenie dawnego dworca przewinęło się już kilkaset tysięcy turystów.