Być może w niedalekiej przyszłości w Rotterdamie stanie obiekt wyjątkowy na skalę całego globu. W ramach konkursu na projekt ekologicznego kompleksu w południowej części miasta wyłoniono pięć wizjonerskich koncepcji. Budowa obiektu ma pochłonąć 240 milionów euro.

Shift Landmark: nowy „cud świata” w Rotterdamie

W Rotterdamie powstają coraz to nowe, ekologiczne budynki. Niedawno oddano do użytku blok mieszkalny SAWA, który uważa się za najbardziej zrównoważony ekologicznie drewniany budynek w Holandii, trwają też prace nad drewnianym blokiem Valckensteyn, jednym z największych obiektów tego typu w Unii Europejskiej, a także nad Spoorweghaven – największym „pływającym” osiedlem w Europie.

Powstaje też nowa dzielnica Waterkant nad rzeką Nowa Moza. To właśnie tam ma powstać nowy kompleks funkcjonujący w duchu ekonomii cyrkularnej, który ma stać się miejscem spotkań, pracy, spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim – inspirować mieszkańców Rotterdamu do podejmowania bardziej ekologicznych wyborów na co dzień.

W ubiegłym roku ogłoszono konkurs na projekt kompleksu. Jego organizatorem jest firma Shift, dostawca aplikacji pomagającej użytkownikom prowadzić bardziej ekologiczny styl życia.

Projekt brytyjskiej pracowni Heatherwick Studio. Foto: Heatherwick Studio

Proponowany kompleks o powierzchni 25-30 tysięcy metrów kwadratowych, który twórcy konkursu określają jako kolejny „cud świata”, ma pełnić funkcję kulturalną, rozrywkową i biznesową. Na jego terenie ma znaleźć się przestrzeń edukująca o ekologii i gospodarce cyrkularnej, hotel, centrum konferencyjne, ogólnodostępne przestrzenie publiczne i lokale gastronomiczne.

Projekt Planetary Landmark for the Climate Age hiszpańskiej pracowni Office for Political Innovation. Foto: Office for Political Innovation

Niedawno wyłoniono pięć finałowych projektów spośród 80 propozycji, które napłynęły z całego świata. Autorami najlepszych koncepcji są architekci z pracowni MVRDV z Rotterdamu, Heatherwick Studio z Londynu, Mecanoo z Delft oraz Ecosistema Urbano i Office for Political Innovation z Madrytu.

Pięć wizji na nowy „cud świata” w Rotterdamie

Najśmielszy i najbardziej ambitny projekt nadesłali architekci z MVRDV – pracowni słynącej z tyleż wyrazistych, co kontrowersyjnych koncepcji. Struktura „Rotterdam Rocks!” wygląda z zewnątrz jak skalny masyw, który porasta bujna zieleń, widać też prawdziwe wodospady.

Biuro Heatherwick Studio także zaczerpnęło inspiracje z przyrody. Kompleks „Urban Reef” (ang. „Miejska Rafa”) składa się z sześciu poziomów, jego organiczna, ażurowa forma przypomina rafę koralową.

Pracownia Ecosistema Urbano zaprojektowała z kolei obiekt w duchu biofilii. Budynek tworzą nieregularne, kubiczne struktury, które przenikają się z obfitą roślinnością.

Architekci z biura Mecanoo z Holandii zaproponowali coś zupełnie innego – nieco kosmiczny kompleks o nazwie „The House of Shift” (ang. „Dom Zmiany”). Jego dolną część stworzy pagórkowaty teren porośnięty zielenią, nad którym na czterech potężnych filarach góruje przeszklona prostopadłościenna struktura z lśniącą sferą.

Ostatni projekt, za który odpowiada pracownia Office for Political Innovation, to wielopiętrowy budynek o nazwie „Planetary Landmark for the Climate Age”. Obiekt, którego fasadę utrzymano w odcieniach brązu, posiada zielone tarasy i ażurowe okrycie.

Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi już wiosną 2026 r. Następnie projekt wejdzie w fazę konsultacji społecznych. Kompleks ma zostać oddany do użytku w 2031 r. W dłuższej perspektywie firma Shift planuje budowę kolejnych tego rodzaju obiektów na wszystkich kontynentach.